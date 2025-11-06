Asesinan a familia en Reynosa por disputa laboral; niña con discapacidad fue hallada enterrada

REYNOSA, Tamps. (apro). – La disputa por un puesto laboral dentro de una planta maquiladora, fue el móvil que enlutó un hogar en Reynosa.

Los hechos iniciaron con la desaparición, el 31 de octubre, de cuatro integrantes de una familia. El trabajador, su esposa, su hija -de 10 años de edad con discapacidad-, y un primo de la pareja.

Luego de varios días de búsquedas, se logró la localización, primero de tres cuerpos sin vida en un camino de terracería a las afueras de la ciudad, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los presuntos responsables fueron contratados para secuestrar y asesinar a un empleado de maquiladora como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor. Durante el ataque también fueron privadas de la libertad su esposa y su hija menor de edad, quienes posteriormente fueron asesinadas junto con él.

Los cuerpos de las tres víctimas —un hombre, una mujer y una niña— fueron localizados en una brecha rural y trasladados al Servicio Médico Forense para realizar los estudios periciales correspondientes y determinar las causas exactas de su muerte.

La Fiscalía confirmó la detención de dos personas relacionadas con el caso y mantiene la búsqueda de otros dos implicados, presuntamente partícipes en la ejecución del crimen.

Una camioneta Ford Edge propiedad de la familia fue asegurada en la colonia Valle Soleado, donde también se realizó la detención de los presuntos responsables.

Niña con discapacidad, víctima colateral: fue hallada enterrada en un patio

El cuerpo de la menor C. E., de 10 años, quien padecía una discapacidad mental, fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda de interés social marcada con el número 412, ubicada sobre el bulevar Paseo del Sur y calle Geranio, en la colonia Valle Soleado.

Peritos de la Fiscalía continúan realizando los dictámenes para determinar la causa exacta de la muerte.

Según las investigaciones, los presuntos homicidas son un hombre de aproximadamente 30 años, conocido como “El Chaparro”, y su pareja sentimental. Ambos habrían robado la camioneta de la familia y la llevaron al domicilio donde privaron de la vida a la menor antes de enterrarla en el patio.

Como se informó, los padres de la niña y un primo también fueron asesinados por otros sujetos y enterrados en una brecha rumbo a la salida a San Fernando.

Información oficial precisa que la madre, Berenice Flores, murió por asfixia por estrangulamiento; su esposo, Heriberto González, por una herida cortante en el cuello; y el sobrino, Ángel Manuel González, por hemorragia intracraneal provocada por golpes en la cabeza.

De acuerdo con la Fiscalía, el crimen se originó como represalia laboral luego de que una de las víctimas había obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo. Los agresores levantaron a toda la familia y los asesinaron.

Estos hechos reflejan la grave crisis de inseguridad que vive Reynosa y la falta de resultados de las autoridades estatales para frenar la violencia. También ponen de relieve la labor de los colectivos de búsqueda, que día a día denuncian la desaparición de personas en la ciudad, mientras el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, minimiza el problema y evita reconocer la magnitud de la crisis.