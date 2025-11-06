Ejecutan a balazos a regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec,, Oaxaca, y militante del PVEM, asesinada a balazos. Foto: Especial

OAXACA, Oax., (apro) .- La regidora de Parques y Jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, fue asesinada durante un ataque armado perpetrado en la comunidad de San Antonio Ocotlán, en la región de la costa, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

En un comunicado, la Fiscalía informó que inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida G.U.C., en San Juan Cacahuatepec -donde la víctima se desempeñaba como funcionaria municipal-, por lo que activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Los hechos se registraron la mañana de este 6 de noviembre de 2025, cuando la Vicefiscalía Regional de la Costa recibió el reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de la regidora militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec.

Ante ello, personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso.

Resaltó que la fiscalía trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región. Asimismo, se da seguimiento puntual a todas las líneas de investigación, a fin de construir una teoría sólida del caso y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de los hechos.

Trascendió que la regidora, de 47 años, salía de su vivienda cuando fue interceptada por un comando armado y la ejecutó.

El ayuntamiento presidido por Martha Baños Tapia, condenó el asesinato, al tiempo que calificó el hecho como una “grave afrenta a las instituciones y a los valores que rigen a la sociedad”.

“No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común. Este cobarde acto no debe de quedar impune”.

Cabe destacar que apenas el lunes pasado fue asesinado el agente municipal de San Marcos Zacatepec, Israel Ramírez Peralta.

Antes, el 15 de octubre de 2024 fue asesinado el presidente municipal de Candelaria Loxicha, Román Ruiz Bohórquez; el 15 de mayo de 2025 fue ejecutado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García y el 15 de junio de 2025 fue ultimada a balazos la presidenta de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. Ningún caso ha sido esclarecido.