Escoltas del secretario de Seguridad de Sinaloa agreden a periodistas

CULIACÁN, Sin. (apro).- El equipo de escoltas de Óscar Rentería Schazarino, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), agredió con codazos y empujones a un grupo de reporteros que intentaban entrevistar al funcionario.

El ataque ocurrió después del evento de entrega de nuevas patrullas a la SSPE, en el que el titular de la corporación buscó rehuir a los cuestionamientos de reporteros, comenzando un zipizape con escoltas bajo su mando, parte del nuevo grupo de fuerzas especiales de la Policía Estatal Preventiva conformada por militares.

Rentería Schazarino asumió el cargo en diciembre del año pasado y hasta la fecha han sido muy pocas las entrevistas que concede a medios de comunicación. Esa responsabilidad la delegó a una vocería que dejó de funcionar hace dos semanas, lo que limitó la información a boletines compartidos en un chat institucional y en redes sociales.

En esta última ocasión apenas respondió sobre el penal de Aguaruto, en Culiacán, el cual aseguró no tiene un autogobierno, como presumen informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Advirtió también que existen al menos 30 cambios de custodios como medida de control en este penal, que ya tenido cuando menos cinco riñas durante este 2025 y el aseguramiento de armas en al menos 20 cateos.

Rentería Schazarino acompañó al gobernador Rubén Rocha Moya en el evento de entrega de 73 patrullas y siete motopatrullas a corporaciones policíacas, cuya inversión ha sido de 86.1 millones de pesos. ?