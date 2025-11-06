Hallan a cuatro personas ejecutadas y con huellas de tortura en Manzanillo

COLIMA, Col., (apro) .- La mañana de este jueves fueron localizados en el municipio de Manzanillo los cuerpos sin vida de cuatro personas, amarrados de pies y manos, con huellas de tortura y presuntos impactos de bala en la cabeza.

Según reportes extraoficiales, los cadáveres se encontraban envueltos en sábanas y fueron abandonados en las inmediaciones de la comunidad Punta de Agua, a un costado de una brecha procedente de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTEM).

Tras el reporte realizado a la línea de emergencias por personas que circulaban por la zona, el sitio fue acordonado por elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En el lugar del hallazgo, un grupo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron su trabajo y los cadáveres fueron levantados y trasladados a la morgue para la realización de los estudios correspondientes.

Hasta esta tarde, las autoridades del área de seguridad y justicia no habían dado a conocer oficialmente los hechos, además de que se ignoraba la identidad de las víctimas y si había sido detenido algún presunto implicado en los hechos.