Hallan muerto al exalcalde de Chinameca, Veracruz, tres días después de que fue secuestrado

CHINAMECA, Ver. (apro).- Lázaro Francisco Luría, exalcalde del PAN en el municipio de Chinameca, fue localizado sin vida al sur del estado de Veracruz, tres días después de haber sido reportado como desaparecido.

La mañana del miércoles 5 de noviembre, autoridades policiacas del municipio de Oteapan fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en una zona de milpas en las inmediaciones de la desviación a Oteapan y el camino que conduce al municipio de Zaragoza, sobre la carretera Transístmica con dirección a Jáltipan de Morelos.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo presentaba lesiones producidas por arma punzocortante en el cuello y otros golpes visibles.

En el lugar se localizaron prendas de vestir —playera blanca, pantalón de mezclilla azul y calzado negro— además de un sombrero.

El área fue acordonada por fuerzas de seguridad para el levantamiento de indicios y la posterior identificación oficial.

Lázaro Francisco Luría se desempeñó como presidente municipal de Chinameca en el periodo 2012.

De acuerdo con testimonios locales, fue visto por última vez el domingo 2 de noviembre, cuando habría sido privado de la libertad por hombres armados.

El hallazgo de su cuerpo ha generado consternación entre pobladores del sur de Veracruz, quienes exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y castigo para los responsables.