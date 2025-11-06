Niegan arraigo domiciliario a Carlota por el homicidio de supuestos invasores en Chalco

TOLUCA, Edomex. (apro).- Una jueza del Poder Judicial del Estado de México negó a Carlota “N”, persona de la tercera edad vinculada a proceso por el supuesto homicidio de dos personas, a quienes atacó el primero de abril pasado con una pistola en el municipio de Chalco en busca de recuperar una vivienda de su hija que había sido invadida, la posibilidad de enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario.

Su hijo, el exdiputado Arturo Santana, quien además es su abogado, solicitó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria, bajo el argumento de que el estado de salud de Carlota, de 74 años de edad, se ha agravado durante siete meses de estancia en el penal de Chalco.

El Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el beneficio de prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años de edad o con enfermedades graves.

Carlota “N” padece diabetes mellitus tipo 2. Su representación jurídica argumentó que, al ingresar al penal, la mujer recibía 10 mililitros de insulina y actualmente necesita 20 mililitros diarios, lo que evidencia el deterioro progresivo de su salud.

También expuso que Carlota, quien en redes sociales fue considerada como “la abuelita justiciera” o “la abuelita vengadora”, actuó en legítima defensa de su propiedad y su vida, y que no se valoraron sus pruebas médicas para dictar prisión preventiva.

El abogado advirtió que, de no modificarse la medida cautelar, el Estado podría matar a su madre, pues si bien reconoció que en el centro penitenciario la tratan bien, en la medida de sus posibilidades, “no tiene los instrumentos o los consultorios y las herramientas necesarias para atender una enfermedad tan grave”.

Esta es la segunda ocasión en que su defensa solicita, sin éxito, el cambio de medida cautelar. Arturo Santana adelantó que en los próximos días intentará nuevas rutas jurídicas para lograrlo.