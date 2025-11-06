Tras cinco meses secuestrado, liberan a hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas

Ficha de búsqueda de Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde del municipio de Ojocaliente. Foto: FGJE

ZACATECAS, Zac. (apro).- Tras permanecer cinco meses privado ilegalmente de la libertad, Joshua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde del municipio de Ojocaliente, fue liberado la madrugada de este jueves por corporaciones de seguridad en el municipio de Villanueva, en los límites con Jalisco.

El joven de 23 años fue reportado como desaparecido el pasado 9 de junio en el municipio de Ojocaliente, donde gobierna su padre, el perredista Juan Manuel Zambrano Jiménez.

El secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el rescate de Joshua Zambrano, quien, dijo, “se encuentra bien de salud y con su familia”, con sus padres.

La liberación ocurrió al filo de las 5 de la mañana, cuando en un operativo entre las comunidades El Molino y El Jagüey, en el municipio de Villanueva, agentes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y de la Fiscalía de Justicia fueron atacados por civiles armados.

Al repeler la agresión armada, los agentes abatieron a un civil que vestía ropa táctica y portaba un arma larga tipo fusil, así como cargadores abastecidos, mientras que otros de los agresores huyeron, informó el secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral.

Expuso que, al asegurar la zona, se rescató a una persona que pidió apoyo durante el operativo, por lo que de inmediato fue puesta bajo resguardo y trasladada a recibir atención médica por una deshidratación.

La fiscal general de justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, dio a conocer que se constató que la persona rescatada es Joshua Jafet, quien confirmó que se encontraba privada de la libertad y se mantenía bajo vigilancia de sus captores.

Las autoridades dieron a conocer que, en la región de Villanueva, limítrofe con Jalisco, las fuerzas de seguridad mantenían desplegados operativos por tierra y aire para ubicar y detener al resto de los agresores.