Violencia feminicida en Guanajuato: en dos días matan a tres mujeres, una era menor de edad

Tienda de ropa donde una mujer, de 25 años, fue atacada y asesinada con un arma de fuego, en la colonia San José de la Presa, León, Guanajuato. Foto: Redes sociales

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- En los últimos dos días, tres mujeres —una de ellas menor de edad— fueron asesinadas en distintos municipios de Guanajuato, mientras que otras dos se encuentran gravemente heridas tras ataques armados.

El martes, autoridades desactivaron la ficha del Protocolo Alba por la desaparición de Luz Adriana Rico Rocha, de 40 años, originaria de Purísima del Rincón. La búsqueda de la mujer terminó cuando encontraron su cuerpo sin vida en las inmediaciones de la presa del Barrial, en los límites con San Francisco del Rincón.

Luz Adriana había sido reportada como desaparecida el 25 de octubre; el Protocolo Alba se activó el 30 de octubre y fue desactivado la noche del 4 de noviembre, tras su localización sin vida.

Ficha de búsqueda de Luz Adriana, hallada sin vida en Guanajuato. Foto: Especial.

Esa misma noche, en el municipio de León, una mujer y su hija de 12 años fueron atacadas a balazos dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Parques de la Noria. La menor murió en el lugar, mientras que su madre fue trasladada a un hospital, donde se reporta grave.

Testigos señalaron que un hombre llegó al negocio, preguntó por la mujer adulta y disparó en al menos 15 ocasiones antes de huir en motocicleta.

El miércoles por la noche, una mujer de 25 años fue asesinada dentro de una tienda de ropa en la colonia San José de la Presa, también en León. Sujetos armados ingresaron al local y abrieron fuego contra ella.

Esa misma noche, una joven de 19 años resultó gravemente herida tras otro ataque armado en la colonia Residencial Victoria, en el mismo municipio. Los agresores viajaban en automóvil y lograron escapar.

Violencia de género en Guanajuato

Guanajuato mantiene desde septiembre de 2024 una Alerta de Violencia de Género, debido al incremento de asesinatos y desapariciones de mujeres.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 10 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que 266 asesinatos de mujeres se clasificaron como homicidios dolosos.

Esto coloca a Guanajuato como el estado con más muertes violentas de mujeres en el país, aunque menos del 4% de los casos son reconocidos oficialmente como feminicidios.