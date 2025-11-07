Clausuran temporalmente la tercera parte de tiendas Waldo’s en Baja California

ENSENADA, B. C. (apro).- Una tercera parte de las tiendas Waldo´s que operan en el Estado de Baja California, lugar donde inicio su expansión en México desde 1999, han sido suspendidas temporalmente por faltas a diferentes medidas de seguridad.

En la región actualmente hay 66 establecimientos de este tipo, donde en dos días han sido realizados operativos por parte de diferentes corporaciones de Protección Civil y Bomberos en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada.

Las revisiones a dichas sucursales comenzaron luego de que el pasado sábado 1 de noviembre se registrara una explosión e incendio en un negocio de Hermosillo, Sonora, dejando un saldo de 23 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad.

Conforme a los datos divulgados a la prensa, en el municipio de Tijuana -donde abrió sus puertas la primera tienda- van 13 clausuras temporales.

Las medidas fueron para corroborar que cuenten con el Programa Interno de Protección Civil (PIPC), además de no cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos señalética adecuada, salidas de emergencia funcionales, extintores, botiquines e instalaciones eléctricas seguras.

Lo anterior, en acciones dadas a conocer el pasado martes 4 de noviembre.

Ese día también aplicaron dichas medidas a dos tiendas ubicadas en Playas de Rosarito; aquí, las faltas fueron no contar con permisos de operación vigentes (vencidos), sin extintores en buen estado, pasillos bloqueados y salidas de emergencia insuficientes.

En el caso de Mexicali, conforme a Protección Civil y Bomberos, fueron dos sucursales, pero hay más cinco en revisión.

Y de Ensenada, la Coordinación Municipal de Protección Civil, dio a conocer el 5 de noviembre que fueron 8 tiendas las clausuradas temporalmente.

Julio César Obregón Angulo, titular de la dependencia, informó al a prensa que encontraron faltas a la reglamentación municipal.

Esto, ante falta de señalamientos de evacuación, botiquín de primeros auxilios, salidas de emergencia y extintores, además de que tampoco cuentan con Programa Interno de Protección Civil Aprobado y vigente, dictamen estructural, dictamen de instalaciones eléctricas y el no contar con seguro de responsabilidad civil.

El funcionario agregó que les dieron un plazo de tres días para acudir a las oficinas e informar por escrito a la coordinación indicada, para acreditar que cumplieron con los requisitos.

Clausuras de Waldo’s en Baja California