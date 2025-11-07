La FGR detiene al exrector de la UAEM vinculado a "La Estafa Maestra"

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este viernes al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde 2018.

La captura se realizó en la ciudad de Cuautla y posteriormente el exfuncionario fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Cuernavaca, situada a 54.3 kilómetros del lugar de su captura, para continuar con los procedimientos legales.

De acuerdo con fuentes ministeriales, en las próximas horas podría ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

Vera Jiménez enfrenta acusaciones por su presunta participación en el desvío de recursos públicos federales del programa “Cruzada nacional contra el hambre”, implementado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, dentro del esquema de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.

Las investigaciones indican que el exrector habría intervenido en la firma de convenios mediante los cuales se desviaron fondos federales a través de la UAEM. En el presunto esquema también habrían participado integrantes del Patronato Universitario y otros funcionarios de la institución, por lo que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido información oficial sobre la situación jurídica de Vera Jiménez ni sobre las acciones que seguirán en el proceso penal.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos emitió en marzo de 2021 una ficha informativa en la que identificó a Jesús Alejandro Vera Jiménez como probable partícipe de hechos ilícitos, ofreciendo una recompensa de hasta mil 110 UMAS a quien proporcionara información útil, veraz y oportuna para su localización y captura, en relación con la causa penal JC/860/2017.