Miles de personas exigen paz en Uruapan y justicia para el alcalde Carlos Manzo

MORELIA, Mich. (apro).- Por sexto día consecutivo, miles de personas salieron a las calles en Uruapan para exigir la pacificación del estado y el esclarecimiento a fondo del homicidio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Vestidos de blanco, pantalón de mezclilla, sombreros de palma o sombrillas y cargando un ataúd, unas 50 mil personas salieron a marchar portando pancartas con consignas retadoras que lo mismo recuerdan a Carlos Manzo, sus frases y dichos, que exigen la renuncia inmediata del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

La marcha de este día dejó paralizadas las actividades académicas, comerciales y sociales; esta ciudad, epicentro de la región más productora de aguacate en el país y el mundo, es también la segunda en importancia del estado y la de mayor industrialización, con una población de casi 400 mil habitantes.

Dicen tantas cifras, pero en este al que le llaman pueblo, se han levantado hoy más 70 mil almas, y NO estamos equivocados. Estamos hartos, y también de este gobierno soberbio. ¿No nos cansamos de ver a México sangrando?



El pueblo es primero, mi Uruapan despertó ?? pic.twitter.com/s8i96xJ3nk — Verania ?? (@veraniav3) November 7, 2025

Al frente de la manifestación iba en silla de ruedas la abuela materna de Carlos Manzo, Raquel Ceja, quien a sus casi 90 años no deja de llorar a su nieto, a quien, dicen los lugareños, cuidó toda su infancia y fue muy apegada a él. Ella fue la primera oradora en la plaza principal de Uruapan al final de la manifestación.

Sin parar de llorar, decía con voz entrecortada y débil que mejor la hubieran matado a ella. “No puedo creerlo, aunque siempre le dije que no tenía necesidad de andarlos retando, pero el necio decía que era su obligación y que no les tenía miedo”, dijo ante el micrófono.

También hasta el frente del contingente estaban la madre de Carlos Manzo, Angélica Diana Rodríguez, y la ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del munícipe, todas unidas por los brazos en un acompañamiento doloroso.

La ahora alcaldesa Grecia Quiroz subió al estrado en la Plaza de los Mártires, a unos metros de donde fue asesinado Carlos Manzo, y advirtió que la afrenta de su muerte no quedará impune y que “el pueblo de Uruapan se las cobrará en el 2027”, cuando en el estado se celebren elecciones a la gubernatura.

?? Uruapan :

Por la megamarcha por la paz de Michoacán que se está llevando a cabo en #Uruapan.

??

70 mil personas aprox, se reunieron para exigir justicia y despreciar el actuar del gobierno de Morena.

??

Casi el 20% de la población de Uruapan salió a protestar.

????#RT… pic.twitter.com/qrsNpnhBE1 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 7, 2025

Como en otras ocasiones la marcha fue convocada un día antes a través de redes sociales, principalmente Facebook, y fue organizada por empresarios, comerciantes y estudiantes, que también se aprestan a organizar una marcha a nivel nacional.

En Uruapan, los pobladores se organizan también para hacer una estatua a Carlos Manzo, para lo cual han pedido que la gente lleve llaves y metal a la Casa de la Cultura municipal.

Desde la muerte de Manzo no han cesado las muestras de solidaridad a la familia y a Uruapan, que derivan incluso en mensajes de odio hacia el asesino, como el del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, miembro de “la sombreriza” que en sus redes sociales publicó: “Si esa familia hubiera denunciado a su perro hijo drogadicto cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estuviéramos lamentando la pérdida de nuestro presidente”.

El cuerpo del presunto asesino de Carlos Manzo, un joven de 17 años del municipio de Paracho, fue velado ayer por su familia en medio de un dispositivo de seguridad municipal, ya que reportaron amenazas de muerte.