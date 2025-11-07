Por casos de presunto influyentismo, relevan a funcionario del gabinete de Rubén Rocha Moya

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El subsecretario de Educación Pública y Cultura, Rodrigo López Zavala, fue cesado de su cargo luego de que se ventilara un caso de influyentismo en el otorgamiento de dos plazas en la Escuela Normal de Sinaloa (ENS).

Un grupo de maestros dieron a conocer las irregularidades en un par de plazas, que se otorgan con base a concursos de oposición, por lo que el mismo exfuncionario anunció, el jueves último, que en ambos casos quedarían cancelados estos nombramientos que salieron de la misma Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

Las plazas canceladas son como profesor de enseñanza superior titular B medio tiempo a Mar de Jesús Heiras Palazuelos, quien antes fungía como jefa del departamento de educación superior y títulos profesionales y la otra a Yahaira Berenice Sainz Rosales, quien labora como jefa de formación y actualización.

Ambas personas forman parte del equipo cercano de colaboradores en la SEPyC de López Zavala, hecho que denunció la organización “Somos más que 53”, luego de inconformidades de docentes de la ENS que participaron en un concurso de oposición.

El mismo Rodrigo López Zavala dio a conocer que estas plazas fueron retiradas para evitar malos entendidos y conflictos al interior del gremio magisterial.

Sin embargo, esta mañana el gobernador Rubén Rocha Moya lo relevó en el cargo y nombró a Silvia Evelin Ward Bringas quien estará al frente de la subsecretaría.

Silvia Evelin Ward Bringas, nueva subsecretaria de Educación y Cultura del estado de Sinaloa, en su nombramiento, con el gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Especial.

Mediante un comunicado se informó que la ahora subsecretaria estará en el cargo después de ocupar la secretaría general de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, y no se especificó si a López Zavala lo reubicarán o quedará fuera del gabinete de Rubén Rocha Moya.

Este conflicto generó además diversas solicitudes de auditorías en el otorgamiento de plazas ante la sospecha no solo de influyentismo sino de nepotismo, sin embargo, de esto no existe posicionamiento oficial hasta el momento.