Alcalde de Tepoztlán confirma amenazas; descarta reforzar su seguridad

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, confirmó haber recibido amenazas vinculadas con el crimen organizado, pero no ha reforzado su seguridad. Otros tres presidentes municipales ya cuentan con protección estatal y federal, informó el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El edil detalló que la primera amenaza ocurrió en julio, cuando recibió una llamada telefónica de personas que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo.

“Nos pedían colaborar con ellos. Se registró la llamada, se grabó y se compartió con las autoridades; el número fue rastreado y se determinó que provenía de un penal del Estado de México”, explicó.

Según Quiroz Rendón, el hecho parecía más un intento de extorsión que una amenaza directa. Sin embargo, en septiembre volvió a ser contactado, esta vez por una persona identificada que aseguró haber hablado con un grupo criminal “para causar daño por decisiones tomadas desde el ayuntamiento”.

El alcalde presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, junto con otros cinco funcionarios municipales que también recibieron mensajes intimidatorios.

“La Fiscalía nos atendió ese mismo día, recabó la información de las llamadas y los mensajes”, puntualizó.

Pese a los incidentes, Quiroz Rendón afirmó que no ha solicitado medidas de protección, al considerar que el nivel de riesgo “no es alto ni inminente”.

“Preferimos que el estado de fuerza disponible se utilice para proteger a los ciudadanos y mantener la vigilancia en el municipio”, sostuvo.

En relación con los recientes ataques y asesinatos de autoridades locales en otros estados, el edil consideró que las condiciones en Morelos son distintas y confió en la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Las autoridades federales y estatales han estado pendientes. Participamos activamente en las mesas de seguridad y hay buena comunicación. Lo importante es mantener esa coordinación”, concluyó.

Tres alcaldes de Morelos reciben protección

Tres presidentes municipales de Morelos permanecen bajo resguardo de corporaciones estatales y federales, tras confirmarse que han recibido amenazas de grupos criminales, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El funcionario explicó que la decisión se tomó con base en un análisis de riesgo que determinó la necesidad de aplicar medidas especiales de protección, coordinadas entre distintas instancias de seguridad.

“Se tienen a tres alcaldes con medidas de seguridad adicionales, trabajadas de manera discreta y coordinada. Han sido objeto de amenazas y, con base en el análisis de riesgo, se determinó otorgarles protección”, señaló durante la conferencia quincenal del gabinete de seguridad estatal.

El tema surgió tras los cuestionamientos de la prensa sobre la seguridad de las autoridades municipales, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un acto público.

Urrutia Lozano precisó que las medidas se mantendrán mientras las evaluaciones de riesgo lo consideren necesario y reiteró que el objetivo es garantizar la continuidad del trabajo institucional en los municipios.