Cae “El Carretas”, presunto líder de bandas dedicadas al huachicol en Puebla y Tlaxcala

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Estado, logró la detención de Enrique “N” alias “El Carretas”, identificado como líder de grupos delincuenciales dedicados al robo de combustible en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala.

La Fiscalía señaló que a “El Carretas” se le vincula además con hechos de violencia y robos de transporte de carga en el tramo Río Frío–San Martín Texmelucan, y con actividades de extorsión y cobro de piso en los municipios de San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Benito Juárez y zonas colindantes con Tlaxcala.

Según información de medios de comunicación locales, el detenido lidera el huachicoleo y huachigas en esas localidades, y estaría relacionado con diversos hechos de violencia y ejecuciones ocurridas recientemente.

Uno de esos hechos es el asesinato de cuatro personas en una fiesta en San Luis Coyotzingo, municipio de Huejotzingo, el pasado 11 de octubre, cuando un comando armado irrumpió en el lugar y preguntó por dos personas, entre ellas por “El Carretas”.