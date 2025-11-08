Decomisan casi un millón de litros de diésel en cateos a gasolineras de Ensenada

ENSENADA, BC (apro).- Alrededor de un millón de litros de diésel fueron asegurados en el municipio de Ensenada, Baja California, luego del cateo de dos inmuebles por parte de corporaciones de seguridad del gobierno federal.

Lo anterior fue publicado este viernes 7 de noviembre en el reporte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el apartado “Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos”.

A detalle, según los datos públicos, fueron 753 mil 012 litros de diésel y 11 tanques contenedores de diferentes capacidades.

Esto, tras el operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la jornada del día 6 de noviembre, a las 12:30 horas fue percibido el movimiento de corporaciones en dos gasolineras porteñas, Servicios Rudametkin y Sahisa, la primera ubicada en la avenida Obregón, entre las calles Tercera y Cuarta, mientras que la segunda se ubica en la calle Décima y avenida Blancarte.

El último decomiso de combustible a gran escala en el municipio de Ensenada fue el registrado el pasado 26 de marzo, cuando fuerzas federales aseguraron alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo almacenados de manera ilegal.

El hallazgo se dio en un predio ubicado en la delegación El Sauzal de Rodríguez, propiedad del exsenador Gerardo Novelo Osuna; a la fecha, dicho inmueble sigue vigilado por las autoridades.