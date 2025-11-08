En menos de 24 horas, dejan 4 narcomantas en Ensenada, BC; mencionan a Manuel Cisneros . Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro).- En menos de 24 horas, cuatro narcomantas dirigidas contra un exagente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC), así como del empresario Manuel Cisneros Romero, fueron colocadas en diferentes puntos del municipio de Ensenada.

El hecho inusual se registró durante la noche del viernes 7 de noviembre, tanto en la zona urbana como en dos delegaciones, una de ellas en la Ruta del Vino, en el Valle de Guadalupe.

Todas tenían mensajes similares: “Gerardo Monreal Curiel, de la FESC Ensenada, sabemos que apoyas y le brindas seguridad y información a tus amigos de la birriería Guadalajara, Manuel Cisneros, y a tu excompañero Guzmán que opera para el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) Los tenemos ubicados a todos”.

De acuerdo a los datos, estas acciones habrían estado a cargo de grupos de hombres armados, vestidos de negro y a bordo de dos vehículos; la colocación habría sido entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Los reportes indicaron que la primera manta fue localizada en el Parque Revolución, en calle Sexta y Obregón, en la zona Centro de Ensenada; al centro de lugar está un kiosco, donde colocaron dicho material.

La segunda apareció en las inmediaciones de las oficinas del Centro del Gobierno del Estado de Baja California, un complejo donde coinciden instalaciones de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), y el Palacio Municipal.

Incluso, de este último, a cinco minutos en automóvil se encuentra la Guarnición Militar y Base Aérea No.3 de El Ciprés.

La tercera narcomanta fue puesta frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 198, en la delegación Maneadero, al sur del municipio.

La última se ubicó afuera de una farmacia en la delegación Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe; algunos ciudadanos la encontraron y la reportaron a la policía.

A pesar de que en cuando menos tres de los sitios indicados hay cámaras de videovigilancia, no fueron reportadas personas detenidas.

Conforme fue documentado, Manuel Cisneros Romero acudió el viernes 31 de octubre al Semanario Zeta con sus escoltas y rodeados de medios de comunicación digitales para exigir de manera agresiva encontrarse con la codirectora, Adela Navarro Bello.

La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó el pasado 4 de noviembre que la periodista había interpuesto la denuncia correspondiente, al sentirse amenazada en su integridad.

Manuel Cisneros Romero es padre de Omar Cisneros, propietario de la birriería Hacienda La Guadalajara, quien fue ejecutado por dos sicarios al interior del negocio ubicado en la avenida Ruiz, zona turística de Ensenada, el pasado sábado 25 de octubre.

La FGE tiene al menos tres líneas de investigación al respecto: una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante en la calle Macheros; y un posible “cobro de piso”, o extorsión.

También una posible relación entre Omar Cisneros y un exelemento de la FESC, identificado como Manuel Guzmán, dado de baja de la corporación en 2019 tras ser vinculado con actividades ilícitas y presuntamente haber colaborado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según documentó Semanario Zeta en su momento.