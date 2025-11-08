Muere mujer canadiense en accidente de paracaidismo en Tequesquitengo

MORELOS (apro).- Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida la tarde de este sábado tras sufrir un accidente durante un salto en paracaídas en Morelos, confirmó Ubaldo González, coordinador estatal de Protección Civil de la entidad.

Según los primeros reportes, la turista, de unos 40 años, pasaba el fin de semana con su familia en el conocido “Mar de Morelos” cuando decidió realizar la actividad aérea. El accidente ocurrió en el poblado de Tequesquitengo, perteneciente al municipio de Jojutla, donde una aparente falla en el equipo de seguridad provocó que perdiera el control y cayera con fuerza al suelo.

Paramédicos acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios y la trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Jojutla, donde lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

El percance provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y generó crisis nerviosa entre turistas y clientes que esperaban su turno para saltar, quienes fueron atendidos por personal de auxilio en el lugar.

De acuerdo con autoridades, no es la primera ocasión que ocurre un accidente de este tipo en la zona. En años anteriores se han registrado percances similares en empresas dedicadas al paracaidismo que, según reportes oficiales, han presentado fallas en la revisión y mantenimiento de sus equipos, lo que ha derivado en sanciones administrativas y la suspensión temporal de operaciones.

Autoridades de la Fiscalía Regional Sur Poniente iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González, informó que, sin importar los resultados de las indagatorias, se aplicarán sanciones al establecimiento por posibles fallas en las medidas de seguridad y adelantó que se realizará una inspección exhaustiva en las instalaciones para verificar las condiciones del equipo y los protocolos de operación.

Tequesquitengo, ubicado a 57.5 kilómetros de Cuernavaca, capital de Morelos, es uno de los principales destinos turísticos del estado. Se distingue por sus atractivos acuáticos y por ofrecer actividades como esquí, paseos en lancha y paracaidismo. El hecho causó consternación entre visitantes y pobladores que presenciaron la emergencia.