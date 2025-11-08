"No andamos con parafernalias": Sheinbaum asegura que solo la cuidan 10 personas de Ayudantía . Foto: X: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que a ella solo la cuidan “10 personas” de la Ayudantía de la Presidencia de la República y no "miles de soldados de élite” como a los presidentes de “antes”.

En su discurso durante la inauguración de la carretera de 26 kilómetros Tepic–Compostela–Jalisco, se refirió al tema de su seguridad como jefa del Ejecutivo federal:

“Antes los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban ocho mil soldados de élite. Ahora, tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia. Todos los del Estado Mayor regresaron al Ejército para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México añadió: “Nosotros no andamos con parafernalias. Nosotros no llegamos al gobierno para servirnos a nosotros. Nosotros tenemos un mandato y es servir al pueblo, somos servidores públicos y lo que quiere decir ‘servidor público’ es servir al pueblo de México”.

Aunque no mencionó el hecho, las declaraciones de la mandataria federal se dieron luego de que el pasado martes 4, un sujeto alcoholizado se le acercó para intentar darle un beso y abrazarla por la espalda sin su consentimiento y ante la presencia de integrantes de la Ayudantía.

El hecho ocupó espacios no solo en la prensa nacional, sino también en la internacional, donde, además de la condena por la agresión sexual a la presidenta, se cuestionó la vulnerabilidad con que se mueve entre la gente y la debilidad de su equipo de seguridad que permitió dicho acercamiento, con lo que se puso en riesgo su integridad física y la estabilidad político del país.