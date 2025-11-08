Pensaron, como es mujer la van a derrotar ¡Pues no!: Sheinbaum. Foto: X: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al término de una semana llena de críticas de la oposición por los recientes hechos de violencia en el país y hacia ella, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que, por ser mujer, vaya a ser derrotada.

“Pensaron: ‘No, es que como es mujer, la van a derrotar’. ¡Pues no! Las mujeres somos fuertes, somos valientes y, además, estamos siempre cerca del pueblo”, dijo en un acto público en Tepic, Nayarit.

La mandataria federal hizo esa declaración, luego de que el pasado 31 de octubre fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; y que el 4 de noviembre ella fue víctima de acoso sexual por parte de un sujeto alcoholizado en calles del Centro Histórico.

La tarde de este sábado, al encabezar el evento “Vivienda para el Bienestar, Programa de Entrega de Escrituras y Mejoramiento de Vivienda”, Sheinbaum Pardo recordó las palabras que dijo cuando ganó la elección presidencial, las mismas que repitió cuando rindió protesta en el cargo: “Y como primera mujer presidenta de México les digo con certeza: ¡No llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas al gobierno!”.

Luego, como lo hace desde hace más de un año, contó la anécdota del comediante Rafael Inclán, quien dijo que había llegado una “ama de casa” a la Presidencia. “Y entonces le contesté: ‘¿Pues sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y, por voluntad del pueblo de México, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas’”.

En su turno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, advirtió que "quienes agreden el gobierno que usted preside, agreden al contenido social”.

A modo de defensa de la morenista, añadió: “De ninguna manera podemos permitir que, de manera cómoda, tomen medios de comunicación quienes tienen reprobadas actitudes para estar agraviando a la presidenta de México, porque agravian a su gobierno”.

Regresar a la corrupción o avanzar

Luego de entregar escrituras y constancias de reducción de créditos de viviendas del Infonavit y Fovissste a pobladores, la presidenta Sheinbaum Pardo enlistó los principales programas sociales de su gobierno y las obras más importantes en esa entidad.

Luego, aseguró que en México “manda el pueblo” y lanzó una advertencia:

“Solo hay de dos: o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

Según dijo, “el pueblo quiere transformación, el pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo, eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados y empeñadas”.