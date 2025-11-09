Decomisan media tonelada de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

SAN LUIS RÍO COLORADO, Son. (apro).- Cerca de media tonelada de metanfetamina fue decomisada durante un cateo realizado en San Luis Río Colorado, coordinado por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Marina, y de la Policía Municipal llevaron a cabo el operativo conjunto en el que fueron localizados 44 bultos con una sustancia granulada blanca con la característica a la droga “cristal”, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, así como 58 bolsas adicionales con características similares, que sumaron 36.6 kilogramos, dando un total aproximado de 481.5 kilogramos de narcótico asegurado.

Las acciones se efectuaron la tarde del viernes 7 de noviembre en apoyo a una carpeta de investigación por homicidio como parte de los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en un domicilio ubicado en la avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar.

También se decomisó un auto Mazda 6, modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.



El material asegurado y el inmueble quedaron bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó la colocación de sellos en los accesos.

Con estas acciones coordinadas, las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad refrendan su compromiso con la legalidad, la investigación científica del delito, y la protección de la sociedad sonorense.