Durazo solicita colaboración de UNAM e IPN para coadyuvar en peritajes del incendio en Waldo’s

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, solicitó la colaboración de la UNAM, el IPN y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. para coadyuvar en los peritajes que realiza la Fiscalía General de Justicia estatal para hallar las causas del incendio en una sucursal de la tienda Waldo´s en Hermosillo que dejó 24 fallecidos y decenas de heridos.

A una semana de la tragedia ocurrida en la capital sonorense, el funcionario argumentó que la participación de equipos multidisciplinarios de dichas instituciones “garantizará que este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan”.

En un videomensaje difundido en su cuenta de X, el exlíder morenista dijo que no permitirá “que se politice la investigación; no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”.

Según dijo, habrá investigaciones ministeriales y administrativas “exhaustivas y rigurosas” y se llegará “a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garaticen a las víctimas contar con información concluyente y al mismo tiempo aclarar las preguntas de la opinión púbica respecto de las responsailidades penales y administrativas”.

El funcionario agregó que la Fiscalía estatal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán “con claridad los tramos de responsabilidad correspondientes y solo sus conclusiones marcará una pauta”

“No habrá impunidad”

En su mensaje, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que, “a ocho días de la tragedia ocurrida en Hermosillo, hemos atravesado jornadas de profundo dolor. El duelo ha sido de todos”.

Reiteró “con total convicción” que “no habrá impunidad y la investigación avanza sin pausas”.

El exsenador reconoció “con profunda humildad, la solidaridad del pueblo sonorense, que en medio del dolor se ha unido en una sola voz para exigir justicia por quienes hemos perdido”.

Además, destacó que entre las expresiones para protestar por el hecho “han sido pacíficas”.

Y comentó que, con “plena responsabilidad”, tomará las decisiones de gobierno “que sean necesarias para marcar un antes y un después” en este hecho.

Por último, dijo que habrá atención “inmediata, humana, sensible permanente y sin restricciones burocráticas a la reparación integral del daño a las víctimas”.