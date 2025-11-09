Sentencian a cinco años de cárcel a Cristian Iván, feminicida de Keila Nicole en BC

ENSENADA, BC (apro).- Cinco años de prisión, la pena máxima establecida por ley para una persona menor de edad, fue la sentencia contra Cristian Iván “N”, responsable del feminicidio de Keila Nicole Duarte Acevedo, perpetrado en el poblado de El Rosario, municipio de San Quintín, Baja California.

La sentencia contra el joven de 16 años fue dada conocer este viernes 7 de noviembre, tras resolverse el proceso mediante un juicio abreviado.

Esto, por el ataque en contra la víctima de apenas 13 años de edad el pasado 1 de julio del año en curso en la comunidad citada.

Conforme a los datos oficiales, Keila fue vista por última vez cuando se dirigía con Cristian hacia una zona conocida popularmente como “la cueva”; antes de su desaparición, ella logró enviar un mensaje de texto a una amiga, donde expresó temor porque su novio “traía un palo”.

Lo anterior generó un operativo de búsqueda donde las autoridades únicamente encontraron partes del cuerpo de la menor; a la fecha, aún hay restos que siguen sin ser localizados.

Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, explicó que el caso se condujo conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Precisó que dicha normativa, junto con el artículo 201 del Código Penal, permite la aplicación de un procedimiento abreviado, mediante el cual el imputado reconoce su participación y acepta las medidas sancionatorias.

En este marco, la pena máxima para un menor de 16 años es de cinco años de internamiento en un centro especializado.

Conforme a la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el adolescente guardaba dibujos de figuras humanas desmembradas y, al parecer, se inspiró en la serie televisiva “Dexter”.

Tras la detención del joven, la familia exigió que fuera acusada como adulto; también fueron removidos e investigados tres policías municipales de San Quintín, por presunta omisión al momento de generarse el caso.