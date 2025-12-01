Atacan de forma simultánea las viviendas de la síndica y dos regidoras de Xoxocotla, Morelos

Personal de seguridad en una de las viviendas atacadas. Foto: Especial

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Las viviendas de la síndica Alicia Fernandina Capistrán Martínez y de las regidoras Citlaly Mejía Huerta y Alma Rosa Santos Mata fueron atacadas a balazos durante la madrugada. Los hechos ocurrieron en un lapso de cinco minutos y a pocos metros de distancia entre un domicilio y otro.

Testimonios indican que dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra las puertas principales de las tres viviendas. Los ataques quedaron registrados entre las 3:57 y las 4:02 horas, informó Luis Linares Castro, asesor jurídico de las funcionarias.

En la vivienda de Citlaly Mejía se contabilizaron tres o cuatro impactos; en la de la síndica Capistrán Martínez, al menos cuatro; y en la casa de los padres de la regidora Alma Rosa Santos, cinco.

Las funcionarias reportaron los hechos al 911 y la Fiscalía Regional acudió a levantar indicios balísticos. Sin embargo, les informaron que la carpeta se abriría solo por “daños”, por lo que solicitarán su reclasificación al considerar que los tres atentados fueron coordinados.

Medidas de protección incumplidas

Las servidoras públicas cuentan con medidas de protección dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, pero, según su asesor, no han sido implementadas. La vigilancia se ha limitado a rondines esporádicos sin acciones efectivas.

Las tres también acumulan denuncias previas por amenazas vinculadas al alcalde José Carlos Jiménez Ponciano, a quien responsabilizan por lo ocurrido.

El asesor pidió a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Fernando Blumenkron garantizar la seguridad de las funcionarias y hacer cumplir las órdenes del Tribunal Electoral. Afirmó que, pese a que diversas instancias estatales conocen el caso, la respuesta ha sido omisa.

A los hechos se suman otras denuncias de regidores por violencia política atribuida al mismo alcalde.

Observatorio exige protección efectiva

El Observatorio de la Paridad y Violencia Política de Morelos condenó la escalada de violencia contra integrantes del cabildo de Xoxocotla y urgió a las autoridades a garantizar medidas de protección reales y continuas.

El organismo informó que, en semanas recientes, varias funcionarias y funcionarios denunciaron amenazas, hostigamiento, retención de salarios y presiones para aprobar actos que consideraron irregulares, señalando como responsables al alcalde, al secretario municipal y al tesorero.

Tras hacer públicas estas denuncias, recibieron nuevas amenazas que elevaron su nivel de riesgo. Aunque se emitieron medidas de protección, estas no se cumplieron de manera efectiva, pues los elementos asignados únicamente acudían a registrar presencia sin brindar vigilancia.

Esa omisión, señaló el Observatorio, permitió que la violencia escalara hasta el ataque armado del 1 de diciembre, cuando fueron baleadas las viviendas de integrantes del cabildo.

El organismo advirtió que los hechos vulneran el ejercicio del cargo público y mantienen un contexto de impunidad. Por ello, exigió medidas de protección inmediatas, investigación de las autoridades señaladas y activación urgente de los mecanismos de atención a la violencia política en razón de género.

También llamó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar protección continua, advirtiendo que cualquier nuevo daño será consecuencia directa de su negligencia.

Secretario de Gobierno minimiza violencia política

El secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, restó importancia a las denuncias de violencia política y de género que enfrentan integrantes del cabildo de Xoxocotla.

Maldonado declaró:

"Platicamos algunos aspectos sobre diferencias que pudieran existir y pedimos que hubiera equilibrio y paz social en el municipio, comprometiéndose a generar estabilidad."

Añadió:

"Convocaremos mañana a quienes no pudieron asistir hoy para desahogar la reunión, siempre con puertas abiertas al diálogo y consenso."

A pesar de las denuncias por amenazas, hostigamiento y ataques a sus viviendas, el secretario centró su mensaje en promover el diálogo y la estabilidad, sin abordar directamente las agresiones ni la omisión de seguridad efectiva.