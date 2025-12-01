Ataque a balazos deja dos muertos y un herido en plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli

La lavandería en la que ocurrió el ataque. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ataque armado en una lavandería en la plaza comercial Arkana Norte dejó un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y una más herida, según reportes de autoridades y testigos.

El incidente, que generó pánico entre compradores y empleados, ocurrió en plena tarde y movilizó a fuerzas de seguridad para investigar lo que se presume fue un ataque directo.

El suceso se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando presuntos sicarios irrumpieron en la lavandería ubicada en de la plaza en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los agresores llegaron en una motocicleta y dispararon directamente contra un hombre de entre 40 y 45 años, quien se presume era el objetivo principal del ataque.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio minutos después del reporte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una carpeta de investigación por homicidio doloso y lesiones por arma de fuego.

Esta tarde se registró un ataque directo con arma de fuego al exterior de la plaza comercial Arkana, en una lavandería, donde dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

El gobierno municipal en Cuautitlán Izcalli confirmó la muerte de dos personas y destacó el testimonio de un acompañante de las víctimas.

“Esta tarde se registró un ataque directo con arma de fuego al exterior de la plaza comercial Arkana, en una lavandería, donde dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada. Tras el reporte, elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciuadana acudieron de manera inmediata al lugar.

“Al arribar, un hombre de 23 años, acompañante de las personas que murieron, con residencia en Culiacán, Sinaloa, refirió que fueron atacados directamente por tres hombres”, refirió el comunicado.