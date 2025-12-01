Confirman desaparición de cuatro traileros de Reynosa en carretera de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la desaparición de dos transportistas de Tamaulipas en Matías Romero e investigan si estás denuncias estarían relacionadas con otros casos del mismo tipo reportados en esa zona de la entidad.

Por el momento, solo existen las denuncias de Aldher Francisco Moreno Hernández y Fernando Castro Morales, sin embargo, también se desconoce el paradero de Juan José Pérez Hernández y Andrés Eloy Ramos Ceja, quienes también desaparecieron en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca los cuatro transportistas de Tamaulipas desaparecieron el pasado 20 de noviembre en el municipio de Matías Romero.

Aldher Francisco Moreno Hernández, de 38 años; Fernando Castro Morales, de 41; Juan José Pérez Hernández, de 37 y Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años, ya son buscados en Oaxaca al tiempo que se giraron los oficios de colaboración con el resto de las Fiscalías Estatales de las 31 entidades del país para contribuir a los esfuerzos para dar con el paradero con vida de las víctimas.

De momento, la Fiscalía de Oaxaca amplió las labores de investigación ministerial y búsqueda de personas, luego de recibir dos denuncias sobre la No Localización de dos transportistas originarios de Tamaulipas, quienes fueron vistos por última vez en inmediaciones del municipio de Matías Romero, por lo que se llevan a cabo los trabajos para establecer si existe conexión entre ambos casos.

De acuerdo con las denuncias presentadas (una en Matías Romero y la otra directamente en la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y los Derechos Humanos), en el primero de los casos se trata de Aldher Francisco, quien salió el 18 de noviembre de 2025, de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, a bordo de una pipa de la empresa Transportes Nava, y tuvo el último contacto con su familia el 20 de noviembre de 2025, luego de reportar su llegada al Istmo de Tehuantepec.

El segundo caso se trata del reporte de la no localización de Fernando con quien perdieron contacto el 20 de noviembre pasado, la víctima es un transportista originario de Tamaulipas, quien viajó a Matías Romero a bordo de una pipa propiedad de la empresa Orozco&Orozco, de acuerdo con la denuncia realizada por las víctimas indirectas.

Luego de recibir ambas denuncias por separado, las áreas especializadas de la Fiscalía de Oaxaca realizan trabajos ministeriales para establecer si existe relación entre ambos, por lo que se han llevado a cabo actos de investigación que consisten en trabajos de campo, así como labores de inteligencia para establecer las rutas que siguieron ambas personas.

Se informo que se tiene conocimiento de los últimos puntos en donde fueron vistos en Oaxaca, además que se generaron los canales interinstitucionales para establecer los planes de búsqueda con vida junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca.

Asimismo, se mantienen abiertas diferentes líneas de investigación para saber si estas dos denuncias estarían relacionadas con otros casos del mismo tipo reportados en esa zona de la entidad.

En casos de ausencia de personas, la denuncia por parte de la familia o cualquier víctima indirecta, es fundamental para que la Fiscalía de Oaxaca fortalezca los trabajos de investigación al respecto.

Cabe resaltar que el colectivo Amor por los Desaparecidos, informó que cuatro traileros que salieron de Reynosa con carga rumbo al suroeste del país desaparecieron cuando circulaban por la carretera Transístmica, en el estado de Oaxaca.

El portavoz del colectivo de madres buscadoras, José Andrés Méndez Ñeco, confirmó que las familias de los conductores perdieron comunicación con ellos desde el pasado jueves 20 de noviembre, cuando llegaron a un retén militar ubicado a la altura del municipio Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Méndez Ñeco señaló que las unidades fueron localizadas abandonadas, días después.