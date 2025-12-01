Desarticulan red de extorsionadores que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa

CIUDAD VICTORIA, Tamps.(apro).– Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales logró desarticular una célula dedicada a la extorsión que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa y dirigía sus amenazas principalmente contra adolescentes y adultos mayores del municipio de Matamoros.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, esta acción derivó de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Los trabajos de inteligencia permitieron confirmar que el grupo utilizaba alrededor de 80 líneas telefónicas de diferentes compañías y más de 70 cuentas bancarias para recibir los depósitos que exigían a sus víctimas.

El seguimiento de estas operaciones llevó a solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. El comunicado conjunto, fechado por el Gobierno de México, detalla que fueron capturadas 12 personas: César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M” y Juan Francisco “R”. A Eduardo “G” también se le cumplimentó una orden por el delito de extorsión.

Las autoridades informaron los derechos de cada detenido, quienes quedaron a disposición de la instancia competente, encargada de definir su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la coordinación con el Gobierno de Tamaulipas para proteger el patrimonio de las familias de la entidad.