Detienen a “El Montana”, responsable de la masacre en el Dbar de Villahermosa

Fuerzas de seguridad resguardan las inmediaciones del antro DBar en Villahermosa, donde murieron seis personas. . Foto: Luis López/Cuartoscuro

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvo a Abel “N”, señalado como uno de los principales responsables de la masacre del 7 de noviembre de 2024 en el bar Dbar, de la que resultaron siete jóvenes asesinados.

El gobernador Javier May Rodríguez confirmó la captura del presunto implicado en el ataque armado ocurrido en el centro nocturno ubicado en la zona de Tabasco 2000, en la capital del estado.

En la agresión murieron seis jóvenes en el lugar y un séptimo falleció posteriormente en un hospital; además, 10 personas resultaron heridas.

En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que la situación de seguridad en Tabasco es ahora distinta a la que se vivía a finales del año pasado, cuando la matanza atrajo la atención de la prensa nacional e internacional.

May Rodríguez aseguró que, entre noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la incidencia de homicidio doloso disminuyó 60% en la entidad.