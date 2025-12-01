Detienen en Tabasco a feminicida de Mariana; había aparentado un “accidente”

Recompensa ofrecida por la Fiscalía de Tabasco . Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvo a Edwin “N”, presunto feminicida de Mariana “N”, cuya muerte su expareja intentó hacer pasar como un accidente.

Días antes, la institución había ofrecido una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcionara información que llevara a su captura.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y aprehendido en el municipio de Jalapa, a 45 kilómetros de la capital, Villahermosa.

Mariana “N” murió el pasado 26 de noviembre en el municipio de Paraíso. De acuerdo con las investigaciones, la joven intentó huir en una motoneta de su domicilio cuando su exnovio llegó a una fiesta y comenzó a agredirla. Durante la persecución, la víctima perdió la vida tras chocar con su vehículo.

El fiscal del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, señaló que, aunque no se presentó denuncia, la dependencia integró de oficio la averiguación y reunió los elementos para solicitar la orden de aprehensión.

Según la carpeta de investigación CI-CU-1365/2025, los hechos fueron provocados por el presunto feminicida.