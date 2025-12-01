Encuentran bajo tierra 2 mil litros de precursores químicos en Ensenada, Baja California

ENSENADA, BC. (apro).- Más de 2 mil litros de precursores químicos, de los utilizados para la elaboración de metanfetaminas, eran escondidos bajo tierra en una zona serrana del municipio de Ensenada, Baja California.

Lo anterior fue informado este domingo 30 de noviembre por parte de la Secretaría de la Defensa, tras un operativo llevado a cabo por el 67 Batallón de Infantería.

Los militares encontraron dichos precursores -con valor de millones de pesos, según indicaron- enterrados y cubiertos con hules de plástico, en el ejido Benito Juárez, aproximadamente a 120 kilómetros de distancia al sur del puerto o dos horas de camino en vehículo.

Conforme a los datos, estaban cerca del arroyo San Rafael, y entre las sustancias se detectó Fenil 2 Propanona, mismo que es utilizado para la elaboración de metanfetaminas.

También se reportó que estaban distribuidos en más de 40 bidones de 50 litros cada uno, en el área indicada.

La Defensa, en su información oficial, aseguró que lo anterior representa “un golpe a la delincuencia organizada”, pues fue evitada la producción de más de 2 toneladas de anfetaminas.

Tras el decomiso de los químicos, estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la correspondiente investigación.