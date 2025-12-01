Noche violenta en Chiapas: enfrentamientos, vehículos incendiados y bloqueos en Villaflores

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Grupos de civiles armados, presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, incendiaron la noche de ayer domingo al menos cuatro vehículos en distintas comunidades del municipio de Villaflores, lo que provocó bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y miedo entre la población.

La región de la Frailesca a la que pertenece Villaflores ha sido escenario de incidentes de violencia recientes relacionados con la disputa territorial entre bandas del crimen organizado, incluyendo enfrentamientos con vehículos incendiados.

Habitantes de los ejidos Cárdenas, Guadalupe Victoria, José María Garza y Cristóbal Obregón reportaron que hombres armados, a bordo de vehículos, se enfrentaron durante varias horas en caminos rurales y accesos principales, lo que obligó a numerosas familias a resguardarse en sus viviendas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por la quema de dos vehículos en la comunidad Nuevo México, aunque la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) indicó que fueron tres unidades las incendiadas. Los pobladores reportan cuatro vehículos los que ardieron.

“Un camión tipo torton, una camioneta tipo pick up y un automóvil sedán fueron calcinados”, detalló la SSP en un comunicado.

Por su parte, la FGE sostuvo que hasta el momento no se tienen reportes oficiales de personas lesionadas ni de enfrentamientos formales, aunque reconoció que un grupo especial ya fue desplegado en la zona.

“Tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia”, aseguró la dependencia.

Las autoridades estatales informaron que se desplegó un operativo conjunto con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para ubicar a los responsables y garantizar la seguridad de la población.

“Se realizan patrullajes, aseguramiento del área, revisión de accesos y coordinación directa con autoridades federales y municipales”, añadió la SSP.

Disputa entre grupos criminales

De acuerdo con testimonios de pobladores, los hechos estarían relacionados con un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el control territorial de esta región estratégica, la cual conecta la Sierra Madre con el centro del estado.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo no habían emitido un parte oficial consolidado sobre el número total de vehículos incendiados, personas detenidas o posibles víctimas.

El antecedente más reciente violento en Villaflores ocurrió en octubre pasado, cuando se registraron narcobloqueos similares en municipios de la región Frailesca, incluido Villaflores, tras un operativo para ubicar a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).