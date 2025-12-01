Rinden homenaje en Guerrero a Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Bajo la consigna de ¡Lucio vive, la lucha sigue! organizaciones sociales, exguerrilleros y familiares rindieron un homenaje al comandante Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres (PDLP) y a dos combatientes asesinados hace 51 años por soldados del Ejército.

Los gobiernos de izquierda llegaron al poder gracias a la sangre derramada por lucha dores como su padre, pero abanderan una bandera que no les corresponde, señaló Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero.

El acto se realizó al mediodía de este domingo en el El Otatal, un lugar enclavado en la sierra del municipio de Tecpan de Galeana, donde el guerrillero y sus últimos tres combatientes se atrincheraron aquella mañana del 2 de diciembre de 1974.

Lucio Cabañas murió en un supuesto enfrentamiento con efectivos del Ejército, mientras que los maestros rurales Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez, fueron ejecutados en otro punto cercano. Y Marcelo Serafín Juárez, de 14 años, fue desaparecido.

Lucio Cabañas Barrientos, nació el 12 de diciembre de 1938 en la comunidad El Porvenir, del municipio de Atoyac de Álvarez, que antes, durante y después de su lucha fue el epicentro de las desapariciones forzadas en el país.

Egresó de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue líder estudiantil y profesor rural, desde esa posición organizó a núcleos de campesinos para defender sus bosques y su tierra.

Pero el punto de quiebre para dejar la lucha por los cauces legales y crear el Partido de los Pobres (PdLP) y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento fue la masacre cometida por policías judiciales en contra de cinco padres de familia de la primaria Juan Álvarez el 18 de mayo de 1967 en la plaza cívica de Atoyac. Los padres campesinos y el profesor Lucio Cabañas protestaban en contra de las cuotas impuestas a los alumnos.

Por la mañana una caravana con más 100 representantes de organizaciones, sobrevivientes de la guerra sucia y activistas se movilizaron hasta ese lugar recóndito de la sierra, entre ramas, rocas y un arroyo seco, para depositar una ofrenda floral, colocar la bandera del PdLP y realizar un mitin político.

Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, detenido desparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974, reveló que un testigo, informante de la policía de aquel tiempo, les dijo que Lucio Cabañas acabó con su propia vida y que Lino escupió al comandante que lo tomó de los cabellos y le disparó en la frente.

“Con ello, ambos se sacrificaron y evitaron la tortura, una práctica común de los agentes de gobierno”.

“Reconozco que estos hombres, no abandonaron al maestro (Lucio Cabañas). Estuvieron ahí hasta el último momento. Marcelo, casi un niño, hijo de doña Victoria, que tiene otros hijos desaparecidos.

Foto: Especial

Dijo que tienen en su poder la fotografía de otra persona que está rodeada por militares que no se había identificado, pero que era Pedro Mesino Benítez de quien poco se ha hablado,

“No sabemos si algunos más estuvieron o fueron desaparecidos”.

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) expresó:

“Ellos son nuestros héroes, son gente consciente, congruente con sus luchas e ideales y son un ejemplo para quienes nos decimos luchadores para que sigamos por ese camino. Me encuentro contenta y conmovida de estar en este lugar”.

Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, recordó que hace 51 años, al menos siete batallones del Ejército rodearon ese lugar como si se tratara de una persona que le hubiese hecho daño al pueblo.

“La historia nos ha dado la razón: Lucio no era un asesino, un traidor o roba vacas; quizá lo hacía por necesidad, si alguna vez lo hizo; quizá su lucha, fue una ofensa para muchos, pero para el pueblo fue alguien se preocupó por las causas justas, luchó por ustedes y nosotros, para que tuviéramos mejores condiciones de vida”.

Aseguró que los ideales del Partido de los Pobres siguen vigentes porque las necesidades del pueblo no han terminado.

Indicó que los gobiernos de izquierda que hoy representan a la población llegaron al poder gracias a la sangre derramada por luchadores como su padre, que abanderan una bandera que no les corresponde y que no se vinculan con las necesidades de la población.

“Este homenaje a 51 años de su muerte les recuerda a los gobiernos de izquierda que ahora nos representan que hubo alguien que luchó y que murió por esa patria, y ese beneficio democrático que hoy se vive”.

Recriminó que hasta la fecha el Estado mexicano no ha reparado el daño ni ha brindado justicia.

En el emotivo homenaje estuvo Margarita Serafín, hermana de Marcelo; Silvana Rosas Pérez, hermana de Lino; y Guillermina Cabañas, ex integrante del Partido de los Pobres.

Con el acto inició la jornada para conmemorar al comandante Lucio Cabañas.

Participaron además el exguerrillero, y ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García; el fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta; el politólogo y fundador de la Fundación Lucio Vive, Cuauhtémoc Contreras Javier.

El exgobernador Rogelio Ortega Martínez; la hija del dirigente social asesinado en el 2017, Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández Hernández y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En el acto hubo indignación por el homenaje que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda realizó al ex gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, señalado como responsable de cientos de desapariciones forzadas.