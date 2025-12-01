Vinculan a proceso a Jaciel Antonio “N”, reclutador de homicidas de Carlos Manzo

MORELIA, Mich. (apro) A un mes del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Torres Manzo Rodríguez, suman ya nueve las personas vinculadas a proceso y uno más de los involucrados se encuentra prófugo.

Las investigaciones apuntan a que el asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre fue ordenado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin que hasta el momento se conozca el móvil.

Este domingo 30 de noviembre, un juez de control vinculó a proceso a la persona identificada como Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien reclutó en un centro de adicciones a Víctor Manuel “N”, asesino material del exalcalde, según informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, fue presentando ante Juez de Control y la Fiscalía estatal expuso pruebas contundentes que lo señalan como presunto responsable de extorsión y cohecho, cometidos en Uruapan en agravio de la familia del autor material del asesinato de Carlos Manzo y de otro joven de nombre Fernando Josué, quien también estuvo involucrado la noche del 1 de noviembre.

Las investigaciones presentadas por la fiscalía en coordinación con autoridades federales, permitieron conocer que el 27 de octubre, la madre de Fernando Josué recibió una llamada de extorsión de Jaciel Antonio “N”, quien le exigió una suma de dinero por presuntamente Fernando Josué y a su amigo Víctor Manuel, el joven que disparó a Carlos Manzo.

Ese mismo día, Jaciel Antonio acudió al domicilio de las víctimas para recibir el pago producto de amenazas y extorsión y ya en su domicilio le exigió a la mujer que se comunicara con la familia de Víctor Manuel, para que le pagará también una suma de dinero semejante.

Derivado de estas acciones delictivas, el 23 de noviembre elementos de la FGE, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a El Pelón, quien al momento de su detención portaba droga e intento sobornar a los agentes ofreciéndoles 10 mil dólares para que lo dejarán ir.

Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, finalmente fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y cohecho.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.