Caen integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas; se hacían pasar por policías para delinquir

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que operaban en la frontera México-Guatemala, fueron detenidos en un intenso operativo. Los sujetos se hacían pasar por policías ministeriales para establecer retenes ilegales en la carretera Tapachula-Talismán-Ciudad Hidalgo Chiapas, utilizando este esquema para presuntamente extorsionar y secuestrar, principalmente a comerciantes centroamericanos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó que entre los detenidos se encuentra un expolicía de la Fiscalía General de Chiapas (FGE). Los criminales utilizaban “charolas” (identificaciones) apócrifas para engañar a las víctimas.

Los sujetos fueron identificados como: Cristhian “N” (34 años), originario de Tijuana; Ramón “N” (27 años), originario de Palenque; Jesús “N” (38 años), originario de Tuxtla Gutiérrez; Jonathan “N” (27 años), originario de Tapachula.

Durante la detención, las autoridades señalaron que lograron asegurar un importante arsenal y equipo táctico que era utilizado para las actividades ilícitas: Una camioneta clonada que simulaba ser un vehículo oficial de la FGE; cuatro armas largas, incluyendo un fusil de asalto tipo AR-15.

Además, cuatro armas cortas tipo escuadra de 9mm; más de 150 cartuchos útiles.

Armas y otros objetos ilícitos que les fueron encontrados a los falsos policías. Foto: Especial.

Los cuatro individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Se les imputan delitos graves como usurpación de funciones públicas, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades aseguraron que continúan las investigaciones para desarticular por completo la red de operación de este grupo delictivo en la región fronteriza de Chiapas.