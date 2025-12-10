Detienen a integrante del CJNG en Yucatán por desaparición del joven Ángel Josué de Quintana Roo

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Jacobo “N” integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue arrestado en Yucatán por portación de sustancias ilícita, y posteriormente, se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de Ángel Josué Hau Cauich, un joven de la comunidad de Tihosuco en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El arresto de Jacobo ocurrió el domingo 7 de diciembre en Yucatán por portación de sustancias ilícitas, pero el martes 9 de diciembre fue puesto a disposición del juez de control de Quintana Roo por el delito de desaparición de personas cometido por particulares.

En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, en un intercambio de información entre ambos estados, reveló que Jacobo “N” tenía una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometido por particulares.

La SSP expuso que, el 30 de marzo de 2025, Jacobo, en compañía de otros sujetos, interceptó la motocicleta en la que iba Ángel Josué, de 24 años, junto con un familiar. Les arrojaron piedras y dispararon con arma de fuego; luego subieron a la víctima a un vehículo contra su voluntad y se lo llevaron.

Tras la desaparición del joven de la comunidad de Tihosuco, su familia denunció la desaparición y se generó una ficha de búsqueda. Aunque Jacobo fue arrestado por este delito, se desconoce sí aportó más detalles del paradero de Ángel.

Ficha de búsqueda de Ángel Josué Hau Cauich. Foto: Especial.

En la ficha de búsqueda describen a Ángel de tez morena, de complexión mediana, de 1.50 metros de altura y peso aproximado de 74 kilogramos. Detallan que su cabello es negro, ondulado y corto, y ojos medianos de color negro. No presenta señas particulares visibles.

Al momento de su desaparición, vestía una playera negra de cuello redondo, suéter negro de manga larga con bolsas, pantalón de mezclilla oscura y chanclas negras tipo pata de gallo.

Para el arresto y traslado de Jacobo “N”, la SSP junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) colaboró con sus homólogos quintanarroenses.