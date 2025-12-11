Aseguran 676 kilos de marihuana, cuatro de cocaína y 35 mil litros de hidrocarburos en Coahuila

SALTILLO, Coah., (apro) .- Un total de 676 kilos de marihuana y cuatro de cocaína fueron asegurados en diferentes operativos encabezados por autoridades del estado de Coahuila y elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el filtro de seguridad ubicado en la carretera Saltillo-Matamoros, en la región Laguna, las autoridades estatales ubicaron una camioneta de la cual ya se tenía información sobre la transportación de la droga que estaba envuelta en distintos paquetes.

“Mediante labor de investigación los elementos contaban con información sobre cierto vehículo, que al intentar pasar por el filtro de seguridad fue detenido y al ser revisado se encontró la droga”, señaló el comunicado dado conocer por las autoridades estatales.

El conductor de la unidad Nissan modelo MP300, fue identificado como Carlos “N”, originario del estado de Nuevo León, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP), de la que depende la Policía Estatal, reiteró el compromiso de trabajar en el patrullaje y vigilancia de las carreteras al igual que hacia el interior de los distintos municipios de la entidad.

En tanto, autoridades federales dieron a conocer que, en el municipio de San Pedro de las Colonias, también en un punto de revisión sobre la carretera hacia Cuatro Ciénegas, se ubicó un vehículo en el que se transportaban cuatro kilos de cocaína.

Los dos ocupantes de la unidad fueron detenidos y, al igual que los indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades federales, quienes determinarán su situación jurídica.

A estos resultados se suma el aseguramiento de casi 75 mil litros de hidrocarburos ubicados también en distintos operativos de autoridades estatales y federales en la primera semana del mes de diciembre.

Fue el municipio de Jiménez donde se localizó un negoció en el que se encontraban almacenado cerca de 40 mil litros de combustible usado en la comisión de diversos delitos, según lo dado a conocer por la Guardia Nacional y la Sedena en un comunicado.

La Policía Estatal de Coahuila también informó, en la presente semana, el aseguramiento de una pipa, en la que se transportaban 35 mil litros de hidrocarburo. Por estos hechos quedó detenido el conductor, quien no presentó documentación sobre el origen y destino del combustible.