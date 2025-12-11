Asesinan a mujer policía en la carretera Culiacán-Navolato

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Una mujer policía fue asesinada la noche del miércoles último, cuando se trasladaba a su domicilio después de concluir su turno como agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).?

La agente municipal fue identificada como Nayeli “N”, quien era líder del grupo púrpura de la Policía Municipal de Culiacán. El ataque se dio cuando la mujer policía circulaba sobre la carretera Culiacán-Navolato, a bordo de un vehículo Nissan tipo SUV, cuando fue agredida por un grupo armado alrededor de las 21:30 horas; su unidad quedó volcada a un costado del camino a la altura de la comunidad de Alamitos.

De acuerdo con las autoridades la mujer policía había concluido su turno y se dirigía a su domicilio en el ejido Bariometo, en Navolato.

Con este ataque suman 45 agentes de policías locales asesinados durante este 2025 en Sinaloa, colocando al estado como la entidad con más casos, por encima de Guerrero que tiene 37 y Guanajuato con 36.

Operativo contra talleres de blindaje

Por otra parte, autoridades aseguraron tres inmuebles que eran utilizados como taller para instalar blindaje artesanal en vehículos, en la colonia Miguel Hidalgo.

Inmueble asegurado en Culiacán como presunto taller de blindaje artesanal. Foto: Especial.

El operativo surgió luego de una denuncia anónima a la secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE). La movilización se dio la tarde del 10 de diciembre sobre la calle Alba de Acosta.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo detenidos, así como lo asegurado al interior del inmueble.