Captura de “El Limones” es un avance, pero no puso fin a la extorsión en la Laguna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la detención de Édgar “N” alias “El Limones”, señalado por el gobierno federal como operador de una red de extorsión ligada al grupo criminal Los Cabrera, el director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, Marco Zamarripa, reconoció los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pero advirtió que aún es prematuro considerar el caso cerrado.

“Decir que el problema de la extorsión se resolvió con esta detención sería un tanto irresponsable”, afirmó en entrevista para Proceso, al subrayar que, si bien la intervención federal y la puesta en marcha del Plan de Seguridad Laguna han generado resultados visibles, la vigilancia debe continuar.

Zamarripa recordó que desde hace meses la sociedad civil y los sectores productivos habían exigido acciones ante el incremento de extorsiones en la región. Destacó que el operativo federal envía un mensaje claro de que se está actuando para debilitar estructuras delictivas que “asolaban particularmente al sector primario”.

Consultado sobre el señalamiento público de empresarios, ganaderos y transportistas, quienes en agosto acusaron directamente a presuntos miembros de la CATEM de participar en las extorsiones, Zamarripa confirmó que esa mención fue explícita en el desplegado difundido entonces.

“En el documento de agosto se especifica claramente que parte de quienes están extorsionando a los sectores productivos pertenecen a esa confederación”, recordó.

Aclaró sin embargo que no corresponde a la sociedad civil determinar afiliaciones internas, sino visibilizar los hechos y exigir investigaciones. “Si una organización quiere deslindarse, ese es un asunto interno. Nosotros demandamos que las extorsiones se investiguen y que se proteja a las víctimas.”

Zamarripa explicó que la coordinación entre el gobierno federal y el estado de Coahuila, que incluso fue reconocida públicamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha permitido que más víctimas se animen a denunciar. “A través de la denuncia es como se logran resultados como estos”, señaló.

Aunque destacó una disminución en la presencia de vehículos vinculados a grupos que operaban con libertad meses atrás, advirtió que el delito sigue activo:

“No se ha erradicado por completo la extorsión. Documentamos que algunos sectores siguen recibiendo mensajes de cobro de cuotas y presiones relacionadas con el acaparamiento de mercados.”

Además del CCI, 16 organizaciones más firmaron un desplegado en el que reconocen la estrategia federal y destacaron que entre los resultados alcanzados figura la detención de 20 personas vinculadas a actividades delictivas relacionadas con la extorsión, lo que, aseguraron, “debilita la infraestructura operativa de las células criminales”.

Durante el anuncio de la detención de Édgar “N” y otras cinco personas, García Harfuch no mencionó la coordinación con el gobierno de Durango, sino únicamente la del gobierno de Coahuila.

La omisión no pasó desapercibida entre productores, quienes desde agosto habían señalado directamente a elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía de Durango como parte de la estructura criminal de extorsión. Advertían que quienes se ostentaban como miembros de CATEM no eran los únicos involucrados.

El 5 de diciembre, elementos del Ejército y Guardia Nacional irrumpieron en las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna de Durango. Días después, el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, confirmó la detención de dos agentes de la Policía Investigadora de Delitos, sin precisar el delito. Sin embargo, trascendió que podrían estar relacionados con actos de extorsión.

Productores habían denunciado desde meses atrás que no confiaban en denunciar ante la Fiscalía debido a represalias: tras sus primeras denuncias, algunos fueron golpeados y amenazados. En ciertos casos, incluso les pedían acudir a la propia Fiscalía para pagar las extorsiones.

Hasta el momento, el gobernador de Durango no ha declarado públicamente sobre la detención de “El Limones” ni sobre los agentes asegurados. Únicamente compartió en redes sociales una fotografía junto a Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy, afirmando que continuará colaborando en materia de seguridad.

CATEM elimina contenidos y su dirigente guarda silencio

Tras la difusión de imágenes que mostraban a Édgar “N” participando en distintos eventos de la CATEM, incluida su presencia en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, la página de Facebook CATEM Durango, donde se habían publicado varias de esas fotografías, fue eliminada.

Por su parte, Nassael Armando Cobián Duarte, dirigente estatal de CATEM en Durango y quien aparece uniformado junto a “El Limones” en múltiples actos, tuvo su última aparición pública el pasado 6 de diciembre, durante una posada con medios de comunicación. Hasta la publicación de esta nota no había emitido postura.