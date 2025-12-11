Condenan ataque e intimidación armada contra la periodista Verónica Vega en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas y la Asociación de Periodistas y Comunicadores emitieron dos comunicados urgentes para denunciar y condenar el acto de intimidación armada dirigido contra la reportera Verónica Vega.

Los hechos ocurrieron el martes 9 de diciembre, cuando dos hombres armados ingresaron al medio de comunicación donde labora la compañera, preguntando directamente por ella. Ambas organizaciones coinciden en que este suceso es un claro acto de hostigamiento y amenaza contra el ejercicio periodístico en la entidad.

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas manifestó su profunda preocupación por la gravedad de que este ataque se dirija específicamente contra una mujer periodista.

“Las mujeres periodistas vivimos un doble nivel de vulnerabilidad: la que proviene de nuestra labor profesional y la que se intensifica por razones de género”, señala el comunicado, destacando que la violencia estructural contra las mujeres se entrelaza con el riesgo que enfrenta la prensa en un contexto de violencia e impunidad sostenida en Chiapas.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, por su parte, expresó su profunda preocupación ante la grave situación de riesgo y exigió medidas de protección inmediatas y una investigación exhaustiva.

Ante la escalada de violencia contra la prensa, que se ha manifestado en agresiones, desplazamientos forzados y hechos de extrema violencia en la región, las organizaciones demandan de manera urgente a las máximas autoridades, incluyendo a la Presidenta de la República, el Gobernador del Estado, y la Fiscalía General de la República (FGR):

Implementación urgente de medidas de protección para Verónica Vega, conforme a protocolos internacionales y con enfoque de género; medidas de protección colectivas para todo el gremio periodístico de Chiapas ante el contexto de violencia.

Que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, por ser un delito federal y un agravio flagrante a la libertad de expresión que rebasa las capacidades locales, y que se inicie una investigación a fondo, seria que no descarte la posible vinculación de esta agresión con el trabajo periodístico de la compañera.

Ambas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para que envíen un mensaje claro de que no se tolerarán las agresiones contra la prensa y que la protección de los periodistas es prioritaria en Chiapas.

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas concluyó: “No aceptaremos que la violencia silencie nuestras voces. ¡Vivas e informando nos queremos!”.?