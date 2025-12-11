Confirman enfrentamiento de policías estatales de Coahuila con sujetos armados

SALTILLO, Coah. (apro).- El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó un enfrentamiento ocurrido la tarde del miércoles entre policías estatales y civiles armados. En los hechos no se registraron bajas en los cuerpos de seguridad y tampoco hubo detenidos.

Fue en la brecha Rancherías en el municipio de Hidalgo, en los límites con el estado de Nuevo León, donde los elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) realizaban el patrullaje y detectaron dos vehículos en los que viajaban los sujetos armados.

“Hubo un incidente en el norte del estado, a kilómetros de distancia, en una de las brechas y donde hubo un intercambio de detonaciones sin mayor relevancia sin heridos y afortunadamente sin bajas", explicó.

El saldo de estos hechos es el aseguramiento de un vehículo, así como un arma de fuego y varios chalecos tácticos y cartuchos.

De una de las unidades descendieron los ocupantes, que abrieron fuego contra los elementos de seguridad y huyeron de lugar, mientras que desde la otra unidad también se realizaron disparos contra los elementos y se dieron a la fuga.

El enfrentamiento provocó la movilización de diversos cuerpos de seguridad, tanto del estado como de la Sedena y la Guardia Nacional, pero no fue posible ubicar a los sujetos.

Las autoridades estatales han asegurado que la zona de terracerías en la región fronteriza es utilizada constantemente por sujetos armados procedentes del estado de Tamaulipas y Nuevo León.

En el mes de octubre se registraron los últimos enfrentamientos similares en la zona fronteriza, en el cual un policía estatal perdió la vida, mientras que otro resultó lesionado al igual que un militar. Durante tres días se presentaron diversos hechos en los cuales y posteriormente se realizó la detención de cinco personas que estaban relacionadas con los delitos en contra de las funciones de seguridad y facilitación delictiva, además de posesión de narcóticos.