Grupos armados han provocado daños en al menos 157 inmuebles de Culiacán durante 2025

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La guerra entre Chapitos y Mayos tiene otro frente en el ataque a inmuebles en la capital de Sinaloa, y según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en este año se acumulan 157 bienes inmuebles en la ciudad, los cuales son referidos como “vandalizados”.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo dio a conocer a medios locales la cantidad de inmuebles dañados, y señaló que se ha iniciado investigación de oficio en la mayoría de ellos, esto debido al temor de propietarios de estos inmuebles a alguna represalia.

La titular de la corporación manifestó que existe un plan para remozar estos daños, sobre todo aquellas pintas que hacen apología a alguno de los grupos criminales en disputa con la finalidad de mejorar la percepción.

Inmueble "vandalizado" en Culiacán. Foto: Especial.

“Hay un delito que se notifica con el tema de la apología al delito, entonces se está trabajando en la parte, como lo mencionó el señor gobernador, para lo que es pintar todas esas insignias que están en portones en bardas en inmuebles (...) Esto es en base a trabajar a la percepción, la percepción del estado y es un trabajo que se va a realizar con recurso estatal y el municipio de Culiacán”, dijo la fiscal de Sinaloa.

Aunado a daños por disparos y por las llamas de incendios provocados, algunos domicilios presentan pintas con aerosol haciendo apología a uno u otro grupo en disputa.

Estos ataques suceden casi a diario y durante el último mes se han concentrado en el sector norte de Culiacán, aunque la zona de mayor incidencia ha sido el sector oriente de la ciudad.

Tan solo la mañana del miércoles 10 de diciembre, dos inmuebles fueron atacados en el sector 21 de marzo al sur de la ciudad.