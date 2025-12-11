Investigan a 218 agentes de la FGE de Baja California

ENSENADA, B. C. (apro) .- Actualmente son investigados 218 agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), lo que representa una sexta parte de los elementos con los que cuenta dicha dependencia en esta región fronteriza.

Lo anterior se desprende de los datos proporcionados por la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, durante su segundo informe de actividades rendido ante el Congreso del Estado de Baja California, presentado el pasado 8 de diciembre.

Ante el cuestionamiento sobre el tema por parte del diputado expanista y ahora del Verde Ecologista de México, Jorge Ramos, la funcionaria refirió los datos en torno a la “depuración” y “siendo autocríticos”.

“En los temas de la Dirección de Asuntos Internos y Visitaduría: tenemos 605, en este año, investigaciones administrativas. Así mismo, tenemos 218 personas en investigación: agentes estatales de investigación y agentes del ministerio público”, citó.

De acuerdo con datos proporcionados por la misma fiscal, actualmente cuentan con mil 306 agentes en la corporación.

Andrade Ramírez agregó que “la gran mayoría” son temas administrativos, pero que no dejan de reconocer que cuentan con casos penales.

“Aislados, pero los hemos tenido. Inclusive, en su oportunidad dimos cuenta, de un caso en Tijuana, del robo de droga de diversas corporaciones que fue absorbido, o investigador por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se estableció la participación de cuatro de nuestros agentes, de los cuales fueron privados de la vida”, mencionó.

La fiscal general recordó que en enero de 2024 se tuvo un alta en los homicidios en el municipio de Ensenada, donde en la revisión de cámaras advirtieron que había unidades de la policía municipal que “les prestaban perímetro” tanto para la entrada o fuga a grupos criminales de muy alto perfil.

“Asesinos, sicarios, por eso nunca podíamos detener a nadie en flagrancia. Si la policía, primer respondiente, los apoyaba. Y quiero ser muy respetuosa: la gran mayoría de los agentes son de excelencia, honrados, que exponen su vida por los ciudadanos, pero unos cuantos vienen a manchar las instituciones”, consideró.

Sobre Ensenada, también citó que llevaron a cabo 12 detenciones a policías municipales por delitos de alto impacto, desaparición forzada y homicidios violentos, mientras que en Tijuana fueron cuatro por los mismos hechos y tres en Mexicali, de manera reciente.

“Uno, o dos de ellos, relacionados con líderes criminales del Valle de Mexicali. Y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, recientemente, dos detenidos. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nadie había llevado investigaciones penales contra agentes policiales de esta magnitud y vamos a continuar”, remarcó.

Esto, debido a que mantienen carpetas abiertas contra diversos agentes, por lo que buscan “ser autocríticos”, tanto contra sus policías como los de otras corporaciones.