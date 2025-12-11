Jueza niega suspender operación de booster del gasoducto Mayakan, pese a riesgos para vecinos

UMÁN, Yuc., (apro) .- El booster de extracción de gas natural del gasoducto Mayakan- Engie seguirá en operaciones, la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, Jueza Tercero de Distrito en el Estado Yucatán negó otorgar la suspensión definitiva a las y los vecinos del fraccionamiento de Gran Calzada del municipio de Umán en Yucatán, pese a que representa un peligro para sus vidas.

En la audiencia intermedia del juicio de amparo 2113/2025 la jueza Hernández Cetina alegó que la suspensión privaría a la colectividad de un beneficio, aunque las personas presentaron las pruebas del riesgo. Las casas están a menos de 100 metros de distancia de dónde se extrae gas natural.

“De concederse la suspensión definitiva se afectaría el interés social, al privársele a la colectividad de un beneficio que ordinariamente le corresponde, esto es, el permanente suministro de gas natural a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para proveer a los habitantes de la Península de Yucatán de energía eléctrica”, se lee en el documento del juicio de amparo.

Para las y los vecinos negarles la suspensión con el argumento de que es más importante la generación de energía representa un riesgo para sus vidas.

“Es un insulto total a toda la comunidad, a todas las personas de este país porque hoy nos están negando la suspensión de algo que pone en peligro nuestras vidas y nuestros derechos humanos. El Poder Judicial dice que nosotras y nosotros tenemos que aguantarnos, sobrevivir a una posible explosión porque estamos afectando un bien mayor”, declaró Abner Torres del colectivo Yucatán X Energía Segura.

La ampliación del gasoducto de Mayakan-Engie, que afecta a las personas de esta zona habitacional, se acordó luego de un convenio que se firmó en el 2024 para la generación de gas natural entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Energía Mayakan de Engie.

El proyecto contempla 700 kilómetros y duplicaría la capacidad de transporte del gas natural de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios. La ruta que seguirá será la misma que la ya trazada por el gasoducto actual y según los detalles del documento del amparo pasaría los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y se interconectará con Mayakan en Cactus, Chiapas.

“No es posible que una vez más nuestros derechos humanos sean lo menos importante. Que las personas de los fraccionamientos Gran Calzada tengamos que estar tolerando el peligro de una explosión y no ser escuchados”, advirtió Abner.

La lucha legal de los pobladores de Gran Calzada inició en noviembre de este año. El día 6 lograron la suspensión provisional y una semana después, el 12, la misma jueza, Mercedes del Sol Hernández Cetina la levantó y permitió que las obras continúen.?

Ese mismo día (el 12 de noviembre) por la noche protestaron por tercera ocasión. Cerraron las calles del periférico de Mérida para exigir la intervención de las autoridades federales y estatales.

En respuesta el 13 de noviembre, el Gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”; anunció que las casas que colindan con el booster de extracción de gas serán reubicadas.

Además, enfatizó que Grupo Casitas de INFONAVIT ya estaban en un diálogo porque las casas son de interés social. A su vez, dijo que fueron otras administraciones del Ayuntamiento de Umán las que otorgaron los permisos en una zona que no debían.

A la fecha, las personas afectadas aseguraron que seguirán la ruta legal del amparo, en la que tienen 10 días para presentar una queja.