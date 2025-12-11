A ocho años del terremoto de 2017, reabren hospital regional del IMSS en Puebla

El secretario de Salud, David Kershenobich, el director del IMSS, Zoé Robledo, y la presidenta Claudia Sheinbaum en la reapertura del Hospital Regional No. 36 de Puebla, renombrado "Carmen Serdán". Foto: Facebook: Zoé Robledo

PUEBLA, Pue., (apro) .- A ocho años del sismo de septiembre de 2017, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró las nuevas instalaciones del Hospital Regional número 36 del IMSS, antes llamado San Alejandro, ahora renombrado como “Carmen Serdán Alatriste”, uno centros médicos más importantes de la región centro del país.

Zoé Robledo, director general del IMSS, recordó que luego de que fue declarado con daño estructural tras el sismo, ese instituto perdió, de un día para otro, 415 camas, pues este hospital era uno de los más grandes de la zona, que daba atención a derechohabientes no sólo de Puebla, sino de entidades vecinas.

La demanda de atención médica que cubría ese nosocomio a partir de entonces fue absorbida por el hospital La Margarita, cuya capacidad era la mitad de San Alejandro, lo que generó graves problemas de saturación y de sobrecarga de trabajo para el personal médico y administrativo.

Al participar en la reinauguración, Robledo recordó que, en los primeros años, cuando aún estaba en el gobierno Enrique Peña Nieto, la pérdida de San Alejandro, se buscó resolver con la compra de un hospital llamado CIMA que estaba en obra negra, lo cual tuvo un costo de 400 millones de pesos.

Ese edificio no cumplía con los requerimientos para la reubicación del hospital de zona de las dimensiones de San Alejandro, por lo que ese inmueble se convirtió en “un elefante blanco”.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la reconstrucción de San Alejandro fue una de las principales demandas de los derechohabientes poblanos.

Robledo refirió que en tiempos de la pandemia por Covid 19, en el hospital La Margarita se reconvirtió un área para contar con 60 camas más, se construyeron dos centros de atención temporal y se rehabilitó el Hospital de Zona de Metepec.

Luego, en 2023 se construyó un nuevo Hospital en Cuautlancingo, con 90 camas, con lo cual sumaron 293 camas para cubrir una parte de la que se había perdido con San Alejandro.

En el mismo terreno en el que operaba el nosocomio que colapsó con el sismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo de su demolición y de construir las nuevas instalaciones, que este día fueron inauguradas.

El director general del IMSS detalló que el reconstruido hospital cuenta con 180 camas censables, 35 especialidades, nueve quirófanos para tococirugía y seis para intervenciones quirúrgicas.

En la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, tras la propuesta presentada por Zoé Robledo, se aprobó renombrarlo como “Carmen Serdán Alatriste”.