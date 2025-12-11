Un trabajador muere y otro resulta herido mientras daban mantenimiento a gasolinera de Tijuana

Gasolinera donde cayeron dos trabajadores; uno resultó lesionado y el otro falleció. Foto: Google Maps

ENSENADA, B. C. (apro) .- Las secretarías del Trabajo y Previsión Social estatal y federal investigan una gasolinera del municipio de Tijuana, Baja California, donde un trabajador falleció mientras realizaba labores de mantenimiento en uno de los pozos de combustible.

Personal de la dependencia estatal informó a Proceso que abrieron carpetas de inspección, en torno a los sucesos registrados durante la tarde del martes 9 de diciembre en una estación de Rendichicas, en la colonia Mariano Matamoros Sur, en dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo con los datos referidos por la Dirección de Bomberos de Tijuana, División de Materiales Peligrosos, en el lugar encontraron afuera del tanque subterráneo a un trabajador seminconsciente, mientras que otro seguía al interior de las instalaciones.

También había un tercero, pero este al parecer se encontraba en mejores condiciones.

Al primero le dieron maniobras de RCP, descargas eléctricas y suministro de medicamentos, mientras que para el segundo organizaron labores de rescate y extracción.

Ambos presentaron cuadros de paro cardiorrespiratorio y fueron trasladados a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en el lugar falleció el empleado identificado como Luis F. Contreras, quien estuvo más tiempo expuesto a los vapores e hidrocarburos.

En redes sociales trascendió que al parecer laboraban sin las condiciones necesarias de seguridad, además de que eran sometidos a jornadas extenuantes, pero esto aún está bajo investigación.

Por parte de la dependencia federal, serán revisadas condiciones de seguridad e higiene; mientras que a la parte estatal tocará ver cuestiones relacionadas con altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y nómina.

Para esto se tomará en cuenta a todos los empleados de la empresa, cuyo número no fue referido.

La autoridad estatal aclaró que, hasta el momento, Rendichicas se ha hecho responsable en lo tocante a la recuperación de los trabajadores y el seguimiento al caso del fallecido.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California refirió los posibles conceptos y multas a las que podría hacerse acreedora la empresa tras concluir la investigación: