Yareth Alexandra: Desaparición y rescate tras salir de Conalep en Tecámac (VIDEO)

La Fiscalía estatal detuvo a tres personas tras localizar a una menor privada de la libertad al salir de un Conalep en el Estado de México.. Foto: X @COBUPEM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades del Estado de México localizaron con vida a Yareth Alexandra, una joven de 17 años reportada como desaparecida luego de salir de un plantel educativo del Conalep en Tecámac, Estado de México. La menor fue encontrada oculta dentro de una bocina durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Temascalapa.

El hallazgo ocurrió este 11 de diciembre de 2025 como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones de seguridad municipales. De acuerdo con la información oficial, la joven permaneció privada de la libertad durante casi dos semanas.

Desaparición de Yareth Alexandra tras salir del Conalep en Tecámac

La desaparición de Yareth Alexandra fue reportada el 28 de noviembre de 2025, luego de que la joven salió del Conalep ubicado en el municipio de Tecámac y no regresó a su domicilio. Tras perder contacto con ella, familiares acudieron ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Yareth Alexandra Quintero González, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/vqWLt2bgZ4 — COBUPEM (@COBUPEM) December 1, 2025

Como parte de las acciones de búsqueda, autoridades activaron una Alerta Amber en el Estado de México, con el objetivo de solicitar el apoyo de la ciudadanía para la localización de la menor. La ficha de búsqueda fue difundida en redes sociales y canales institucionales durante los días posteriores al reporte.

Operativo y cateo en Temascalapa

Derivado de las labores de investigación, agentes de la Fiscalía estatal obtuvieron información que permitió ubicar un inmueble en el fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa. Con una orden de cateo, elementos de seguridad ingresaron al domicilio para realizar la inspección correspondiente.

Durante la diligencia, los agentes localizaron a la joven escondida dentro de una bocina de madera que se encontraba al interior de la vivienda. Tras el hallazgo, Yareth Alexandra fue resguardada por personal especializado y trasladada para recibir atención médica y psicológica.

Detención de tres personas por privación de la libertad

En el mismo operativo fueron detenidos tres hombres identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”. Las autoridades los señalaron como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad de la menor.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación. En el inmueble también se aseguraron diversos indicios que quedaron integrados al expediente del caso.