Alcalde de Cuernavaca rinde informe entre tensiones internas, cuestionamientos y presiones políticas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En medio de altos índices de inseguridad, opacidad en el manejo de recursos y una crisis interna que lo mantiene molesto con cuatro integrantes del Cabildo, a quienes tiene bajo la lupa, José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, rindió su primer informe de gobierno correspondiente a su segunda administración municipal, tras ser reelecto por el Partido Acción Nacional en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Durante la sesión solemne realizada en la explanada del Palacio de Cortés, y ante regidoras, regidores, funcionarios y la gobernadora Margarita González Saravia, el edil de la capital de Morelos —acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán— afirmó que entre 2012 y 2021 las administraciones del PRI y Morena dejaron rezagada la infraestructura, la seguridad y el desarrollo de la capital.

Recordó que recibió un municipio endeudado y con numerosos laudos laborales. Aseguró que su gobierno estabilizó las finanzas públicas, al reducir la deuda de mil 046 millones de pesos a 224 millones en 2024 y liquidar el último adeudo con el SAT por 270 millones, del cual el municipio recuperó el 75 por ciento. También informó que se han cubierto más de 200 millones en laudos y se mantienen todas las prestaciones laborales.

En infraestructura, señaló una inversión superior a 250 millones de pesos en 79 obras, enfocadas en la modernización del sistema de agua potable, sustitución de tuberías, rehabilitación de instalaciones y construcción de cinco tanques elevados. Además, se repararon más de 70 mil metros cuadrados afectados por fugas.

En seguridad, destacó la ampliación del sistema de videovigilancia, el uso de drones, mayor patrullaje y más de cinco mil operativos durante el año, así como la instalación de arcos carreteros con lectores de placas.

Indicó que en servicios públicos se sustituyeron más de cuatro mil luminarias LED para mejorar la iluminación y reducir costos.

Funcionarios bajo revisión

De acuerdo con información corroborada por esta periodista con fuentes del propio Ayuntamiento que pidieron mantener el anonimato, los siguientes titulares están bajo “revisión permanente” debido a reclamos ciudadanos por inseguridad, fallas operativas y deficiencias en servicios:

Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano — Guillermo García Delgado

SAPAC — Arnoldo Heredia Romero

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos — Guillermo López Mejía

Secretaría del Ayuntamiento — Óscar Armando Cano Mondragón

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas — Demetrio Chavarría de la Torre

Fuentes internas señalan que el alcalde prepara una propuesta para presentar al Cabildo a inicios de enero para relevar a varios funcionarios, ante la falta de resultados y presiones políticas atribuidas a los hermanos Daniel y Víctor Adrián Martínez Terrazas, quienes habrían promovido nombramientos en áreas estratégicas para fortalecer su estructura rumbo a 2027. Esta dinámica, aseguran, ha generado tensiones internas y afectado el desempeño institucional.

En su mensaje final, Urióstegui reiteró que la coordinación entre niveles de gobierno seguirá siendo el eje de su administración para atender las necesidades de la población.

Oposición cuestiona informe y exige transparencia

El regidor Gabriel Rivas Ríos cuestionó el informe del alcalde al señalar que continúa atribuyendo los rezagos a administraciones anteriores, pese a que —subrayó— ya cumple cuatro años en el cargo. Afirmó que persisten la opacidad, las obras deficientes y el manejo ineficiente de los recursos públicos.

“El presidente insiste en que es su primer informe, cuando ya son cuatro”, dijo. Consideró que ese planteamiento busca justificar “la ineficiencia y la opacidad” de la administración.

También criticó los resultados en seguridad. Señaló que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Cuernavaca se mantuvo este año entre los municipios con mayor incidencia delictiva en Morelos, con 83 homicidios dolosos, 966 robos de vehículo y registros de secuestro y extorsión.

En obra pública, recordó que desde campaña advirtió sobre repavimentaciones sin renovación previa de la red hidráulica, lo que —aseguró— ya provocó nuevas fugas en zonas como Avenida Universidad. También cuestionó el mal estado del alumbrado: “Tenemos una ciudad a oscuras”.

Respecto al agua potable, afirmó que “el 60% se pierde por fugas” y rechazó que el desabasto se deba al secado de mantos freáticos. “Hay colonias que pasan meses sin agua”, indicó.

En materia presupuestal, destacó que los regidores de Morena y el representante del Partido Verde votaron contra las facultades de libre transferencia solicitadas por el alcalde, las cuales —dijo— habían permitido redirigir recursos de obra pública al pago de deudas heredadas del SAPAC, energía eléctrica, SAT y el Instituto de Crédito del Estado.

Recordó que en 2024 se autorizaron 120 millones de pesos para obra pública, pero varias obras fueron canceladas y el dinero se destinó al pago de deuda. Para 2026 se proyectan 250 millones, cifra que consideró insuficiente frente a un presupuesto de 2,200 millones.

“Más de mil millones debieran alcanzar para obra pública”, apuntó.

Exigen transparencia en nómina

Rivas denunció falta de claridad en la nómina municipal:

“No sabemos cuánto ganan ni si hay familiares del presidente, de la presidenta del DIF o de los regidores”.

Afirmó que al regidor Alan Moreno se le negó la nómina del SAPAC y que la secretaria de Administración no acudió a una sesión en la que debía entregar información. Agregó que circulan versiones sobre presuntos familiares trabajando en el DIF y en áreas operativas, aunque aclaró que no tiene pruebas porque la información no ha sido pública.

Sobre Seguridad Pública, consideró que el actual titular enfrenta obstáculos para dar resultados, pero advirtió que se opondría a una posible reincorporación de Alicia Vázquez Luna:

“A eso sí me opondría rotundamente”.