Armenta rechaza persecución contra el director del portal e-Consulta

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rechazó que exista una persecución de su gobierno en contra del periodista Rodolfo Ruiz, a quien la Fiscalía General del Estado ha reactivado una investigación que fue iniciada desde 2020.

"Yo no tengo nada en contra de nadie”, expresó el mandatario luego que ha sido señalado de tener injerencia en este caso, por la línea crítica que ha caracterizado a Ruiz y al portal de noticias e-Consulta, del cual es director.

Cabe señalar que, en los últimos días, el periodista ha sido citado en tres ocasiones luego de que la Fiscalía judicializó una denuncia que presentó en su contra el gobierno del fallecido Miguel Barbosa Huerta por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Después de cinco años de estar en integración, el caso se aceleró luego de que el portal de noticias e-Consulta reveló el uso de la plataforma llamada Nódica para monitorear que burócratas estatales emitan en redes sociales cometarios de apoyo al gobierno de Alejandro Armenta.

No obstante, el mandatario se deslindó de cualquier acción judicial contra el periodista.

“No me corresponde a mí ser ministerio público, ni fiscalía, como les he dicho, ni hay omisión, ni hay complicidad, ni hay persecución contra nadie, las fiscalías trabajan con todo apego a la ley”, sostuvo.

Apuntó que su gobierno garantiza protección a los periodistas en su tarea de comunicar y que, en otro tipo de actividades, ya no están en su ámbito de responsabilidad, por lo que “todos debemos conducirnos en apego a la ley”.

“La única forma que tenemos para contrastar son estos espacios y el detector de mentiras, cuando vemos una noticia que consideramos que es calumniosa, falsa o mentirosa, lo que hacemos es la exponemos y demostramos la verdad, es lo único”,

“Pero de eso a actuar en contra de él, yo no tengo ningún interés de lastimar a nadie, no me corresponde, no actúo bajo esos principios, ni tengo nada en contra de Rodolfo en lo personal. Me cae muy bien Rodolfo, es un guerrero”, declaró.

En un escrito colocado en la plataforma Change.org, se hace referencia a que esta embestida judicial contra Ruiz se inscribe en un patrón preocupante de “acoso” contra periodistas críticos en Puebla.

“La reactivación de esta carpeta de investigación, originada durante el gobierno de Miguel Barbosa, ocurre en un contexto donde el gobernador Alejandro Armenta ha proferido descalificaciones públicas contra Ruiz, llamándolo "cobarde", "canalla" y "ciberdelincuente"”, expresa el escrito en clara referencia a los adjetivos que fueron vertidos por el gobernador Armenta en una conferencia de prensa.

“Rodolfo Ruiz ha desarrollado una trayectoria periodística de más de 35 años. e-consulta, el medio que dirige desde hace más de dos décadas, ha sido reconocido con cuatro premios nacionales de periodismo y el Premio a la Innovación en Transparencia del Banco Mundial. Su labor ha sido crítica e incómoda para distintas administraciones, lo que lo coloca en una situación de vulnerabilidad frente al poder”, agrega.

Expone que el uso de denuncias penales para intimidar a periodistas constituye una violación a la libertad de expresión y que el riesgo de “prisión preventiva oficiosa” en este tipo de delitos “añade una dimensión adicional de amenaza que puede silenciar voces críticas”.