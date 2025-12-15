Esperan que 50 mil paisanos entren a México por Coahuila para esta Navidad

SALTILLO, Coahuila (apro).- Para las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo se espera que por la frontera de Coahuila con Texas ingresen cerca de 50 mil connacionales, principalmente por los puentes internacionales de la ciudad de Piedras Negras, señaló Sonia Guardiola Alemán, delegada del Instituto Nacional de Migración.

La dependencia estableció un plan de coordinación con el gobierno del estado y autoridades de los municipios fronterizos para la recepción de los mexicanos que pasarán las fiestas en diversos estados del interior de la república.

“Tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno y autoridades en los municipios de la frontera para recibir a los connacionales de la manera que se merecen. Creemos que podemos alcanzar los 50 mil los que decidan ingresar por Coahuila. El invierno pasado tuvimos una cifra de 47 mil”, señaló.

La ruta por Coahuila, dijo, es usada por las condiciones de seguridad que prevalecen y esperan que en breve se pongan en contacto representantes de organizaciones de connacionales, particularmente los originarios del estado de Zacatecas, que suelen ingresar por el puente internacional de Piedras Negras.

Señaló que aunque no haya caravanas organizadas con destino a otros estados, esperan que el flujo de connacionales se mantenga por el estado de Coahuila.

Por su parte Héctor Rodríguez López, expresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Coahuila, señaló que la pasada celebración de “Acción de Gracias” mostró un termómetro al ver reducida la llegada de connacionales y de gente originaria de Estados Unidos que pasaban por la frontera.

“Se ha visto menos afluencia y visita a la frontera en los últimos meses. Esperemos que vengan los paisanos lo que gasten es bueno y bien recibido, pero al parecer la proyección es que será menor de otros años y tenemos que reconocer que en Estados Unidos las circunstancias económicas están un poco adversas”, dijo.

Como ejemplo, el comerciante señaló que en el festejo de Acción de Gracias los puentes internacionales operaron con normalidad, cuando años anteriores estaban saturados por el ingreso de personas que adelantaban su llegada a estados del interior de la república.