Este es el momento en que se desploma el jet privado en Toluca; reportan seis muertos (Video)

[Advertencia: fuertes imágenes] También circula un supuesto audio en el que uno de los tripulantes de la aeronave habría dicho “nos estamos desplomando”.
Nacional
lunes, 15 de diciembre de 2025 · 16:29

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video que se viralizó en redes sociales capta el momento en el que se desploma un jet privado en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec de Toluca, Estado de México.

Protección Civil del Estado de México reportó que la aeronave siniestrada es un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Foto: Flightradar24

De manera preliminar, se registraron seis decesos, informó la dependencia estatal en su cuenta de X.

 

 

Las autoridades de Protección Civil informaron que el incendio provocado por la caída ya fue controlado.

El suceso ya está siendo investigado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades locales.

 

 

“Al lugar han arribado servicios de emergencia para resguardar la zona”, informó la SCIT en X.

El momento del desplome

El video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra que el avión se desplomó a las 12:31 de este lunes.

 

También circula un supuesto audio en el que uno de los tripulantes habría dicho “nos estamos desplomando”, aunque hasta el momento ninguna autoridad lo ha autentificado.

 

 

