Este es el momento en que se desploma el jet privado en Toluca; reportan seis muertos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video que se viralizó en redes sociales capta el momento en el que se desploma un jet privado en las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec de Toluca, Estado de México.

Protección Civil del Estado de México reportó que la aeronave siniestrada es un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Noticias Relacionadas Se desploma e incendia avioneta cerca del aeropuerto de Toluca (Video)

Foto: Flightradar24

De manera preliminar, se registraron seis decesos, informó la dependencia estatal en su cuenta de X.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos. pic.twitter.com/fLnBJDTnC7 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Las autoridades de Protección Civil informaron que el incendio provocado por la caída ya fue controlado.

El suceso ya está siendo investigado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades locales.

Con respecto al hecho ocurrido esta tarde en San Pedro Totoltepec, la SICT informa que, en coordinación con la @AFAC_mx y autoridades locales, se trabaja con el Estado de México para recopilar la información necesaria sobre este lamentable suceso.

Al lugar han arribado servicios… — SICT México (@SICTmx) December 15, 2025

“Al lugar han arribado servicios de emergencia para resguardar la zona”, informó la SCIT en X.

El momento del desplome

El video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra que el avión se desplomó a las 12:31 de este lunes.

Breaking news ??A private jet crashed near Toluca Airport in San Pedro Totoltepec, State of Mexico.



The aircraft, registered as XA-PRO, was carrying **10 people—two pilots and eight passengers—**when it slammed into an industrial warehouse earlier today, sending a massive column… pic.twitter.com/EeSojqcTAJ — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) December 15, 2025

También circula un supuesto audio en el que uno de los tripulantes habría dicho “nos estamos desplomando”, aunque hasta el momento ninguna autoridad lo ha autentificado.