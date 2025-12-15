Reaprehenden a presunto violador de una menor de edad en Durango

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).- Alejandro “N”, quien había sido absuelto del delito de violación por tres jueces desatando una ola de indignación entre colectivos feministas y defensoras de derechos humanos, fue reaprehendido y vinculado nuevamente a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y violación, informó la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

El caso ocasionó que familiares de la víctima, quien tenía 13 años al momento de la agresión, así como grupos feministas y defensoras de derechos de las mujeres, tomaran durante varios días el Palacio de Justicia de Gómez Palacio, lanzaran pirotecnia y realizaran diversas acciones de protesta para denunciar la liberación del imputado y señalar presuntas irregularidades en la actuación judicial. Además, exigieron sanciones contra los jueces que absolvieron al acusado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango, se obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro “N” por el delito de amenazas, en agravio de una mujer identificada con las iniciales F.S.R., así como por el delito de violación, en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

Según la carpeta de investigación, el delito de amenazas ocurrió el 10 de junio de 2025, alrededor de las 00:30 horas, cuando la víctima se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en la localidad de Los Ángeles, municipio de Lerdo. En ese sitio, Alejandro “N” presuntamente sacó un arma de fuego de entre su ropa y la amenazó con privarla de la vida, para después retirarse, provocándole afectaciones emocionales y un estado de temor.

En cuanto al delito de violación, la Fiscalía precisó que los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2023, cuando el imputado, encontrándose en una comunidad del municipio de Lerdo, realizó actos de carácter sexual en contra de una adolescente, vulnerando su integridad, seguridad y libertad sexual.

Tras la presentación de las denuncias correspondientes, la autoridad ministerial integró las carpetas de investigación y solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue concedida y cumplimentada mediante mandato judicial.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de Control dictó auto de vinculación e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, que Alejandro “N” deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social No. 1. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tras conocer la reaprehensión, el colectivo Revolucionarias Laguna regresó a las instalaciones del Palacio de Justicia para exigir justicia, en esta ocasión de manera pacífica.

Y es que durante las manifestaciones de junio, tras la absolución de Alejandro “N”, el colectivo feminista Víboras del Desierto en la Laguna encendió fuego a figuras simbólicas que representaban a los jueces Margarito Galaviz, Cecilia Fernández y Julio Silva, a quienes señalaron como responsables de liberar a quien señalaron como presunto violador.

Según el colectivo y la madre de la víctima, existían pruebas suficientes para que Alejandro “N” fuera sentenciado por el delito de violación.

Durante las manifestaciones de junio, las integrantes del colectivo rociaron gasolina y prendieron fuego a la altura del enrejado del Palacio de Justicia. Además, detonaron artefactos pirotécnicos en las puertas del recinto judicial, mientras exigían la salida de los dos jueces y la jueza que absolvieron al imputado.

El colectivo acusó a los juzgadores de liberar sistemáticamente a presuntos agresores sexuales, de ahí el cierre del Palacio y la radicalización de la protesta. Sin embargo, tras una apelación solicitada por la familia de la víctima, la historia fue distinta y Alejandro “N” fue vinculado a proceso.